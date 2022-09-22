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Политика > Власть

Гуманность и благородство. Путин отметил серьезные задачи работников медицины

18 июня, 12:20
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Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и на Украине, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика). 

Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит указ президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции указа президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». И эта традиция сохраняется и сегодня.

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. 

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что сегодня перед российским медицинским сообществом стоят серьезные задачи, передает РИА Новости. По его словам, необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи. А также уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров, добавил президент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем поздравлении отметил, что отечественная медицина и здравоохранение динамично развиваются, увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной помощи, строятся новые перинатальные центры, внедряются инновационные разработки. По его словам, благодаря этим успехам редкие и сложные заболевания, которые совсем недавно невозможно было преодолеть, успешно диагностируются и излечиваются. Также в стране увеличивается продолжительность жизни, растет рождаемость.

Автор

Олег Корин

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