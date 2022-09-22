Получатели «дальневосточного гектара» чаще всего жалуются на долгое оформление участков, проблемы с кадастрами и большое количество запрещенных к выдаче земель, которые, в частности, относятся к охотхозяйствам. Ожидается, что оформление может ускориться, когда пройдет ажиотаж, а часть проблем помогут решить направленные в Госдуму поправки в законодательство.

Президент России Владимир Путин поручил ускорить государственный кадастровый учет земельных участков в рамках программы «дальневосточного гектара», сообщает ТАСС.

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам «Прямой линии» с россиянами. Срок его исполнения — до 31 декабря 2017 года.

Также глава государства распорядился обеспечить достоверность данных, содержащихся на официальном сайте федеральной информационной системы для предоставления гражданам таких земельных участков, его бесперебойную работу и внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение механизма их предоставления.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России.

Во время «Прямой линии» 15 июня к президенту Владимиру Путину обратился житель Владивостока Иван Таркин с жалобой на проблемы при оформлении «дальневосточного гектара», его участок оказался в границах охотничьих угодий, что значительно усложнило процесс. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский лично пообещал Таркину, что тот получит землю.