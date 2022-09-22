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Политика > Власть

Первые этажи. Госдума может запретить курить у подъездов

29 июня, 21:24
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Несколько членов Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, запрещающий курить на улице менее чем в 10 метрах от входа в подъезды многоквартирных домов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас место на выходе из подъездов в перечне запрещенных для курения не значится.
Законодатели предлагают ввести запрет на курение в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов, передает РИА Новости

Авторы отмечают, что сейчас множество людей курят у входа в дома. При этом проживающие в подъездах, в том числе дети, пожилые и страдающие астмой вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя к себе домой, а жители нижних этажей становятся «заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна».

Принятие и реализация проекта Федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах, отмечают авторы.

Автор

Олег Корин

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