Экономический бумеранг. Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2018 года

Правительство согласно указу президента продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран Запада, наложивших санкции против Москвы. Текст документа, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован 5 июля на сайте кабинета министров.

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в сообщении.

Ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России, отмечается в сообщении.

Напомним, 28 июня Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года. Перед этим США расширили черный список, добавив еще 38 фамилий и организаций, причастных, по мнению Вашингтона, к действиям России на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года.