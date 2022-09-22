Новая практика. Президент изучает жалобы перед встречами с губернаторами

Президент России Владимир Путин после июньской прямой линии взял за практику перед встречами с губернаторами просматривать обращения, поступившие ему от граждан конкретного региона. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это такая новая практика, рассказал Песков. Готовясь таким образом к встречам в регионах, президент получает понимание о настроениях населения того или иного субъекта федерации, и этим пониманием он делится с главой региона. Это эффективная практика, передает ТАСС.

По его словам, от региона к региону проблемы «в основном, схожи, но акценты могут меняться, и президент обращает на это внимание».

Президент понимает, что далеко не всегда это проблемы общестранового характера, но, тем не менее, он считает необходимым на них реагировать, отметил пресс-секретарь Путина.

Песков также заверил, что заранее обращения граждан, которые ложатся на стол президенту, не проверяются.

Одним из первых «новую практику» испытал на себе врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Президент в ходе встречи передал ему целую стопку обращений от жителей региона и поручил лично заняться решением озвученных гражданами проблем.

Больше всего главу государства возмутила ситуация с заводом в Нижнем Тагиле, где руководитель предприятия отказался выплачивать зарплату сотрудникам, заявив, что те получат деньги только тогда, когда к нему лично обратится президент. Путин сказал, что уже попросил Генпрокуратуру разобраться в ситуации с «оборзевшим» руководством предприятия.

Кроме того, Путин озвучил Куйвашеву еще одно обращение, связанное с сокращением бесплатных услуг в медицинских учреждениях региона.

Он также зачитал губернатору некоторые жалобы и возмущения граждан. В одном из них говорилось: «Так плохо, как сейчас, не было никогда».