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Политика > Власть

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование

14 июля, 19:30
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Президент РФ 14 июля посетил Белгород. Президент начал свой визит с общения со стройотрядовцами. Глава государства вспомнил, что и сам успел получить в стройотряде специальность плотника четвертого разряда, выполняя работы по ремонту домов. А теперь ответил на просьбу нынешних студентов, работающих на стройках.

Эту трудовую студенческую традицию в России возродили в 2004 году, и сейчас «Российские студенческие отряды» объединяют 240 тысяч участников. Они работают на добровольной основе в свободное от учебы время на различных промышленных и сельхозобъектах.

Президент встретился со стройотрядовцами на стройке общеобразовательной школы — здесь трудятся сорок человек, выполняя отделочные и озеленительные работы, сообщает «Российская газета». А всего в области 1,5 тысяч студентов работают в стройотрядах.

За последний год средняя зарплата студентов из стройотрядов выросла на 30 процентов и составляет более 20 тысяч рублей в месяц. А вот за получение рабочих специальностей приходится платить — об этом ребята и рассказали Путину, попросив сделать это обучение бесплатным.

Президент отметил, что пока эта возможность есть лишь у тех, кто стал безработным, но согласился, что ее следует распространить и на стройотрядовцев.

«Сделаем», — лаконично резюмировал Путин. Тогда он и вспомнил, как сам получал специальность плотника. Система обучения тогда была, по его словам, «примитивная, но работала».

Куратор стройотрядов Белгородской области Олег Горшков сказал главе государства, что студенты-стройотрядовцы уже работали на таких объектах, как Керченский мост и космодром «Восточный». Он сказал, что ребята хотели бы поработать и на других масштабных стройках, в том числе — «Силе Сибири».

Владимир Путин обещал обсудить эту тему с «Газпромом».

«Это будет непростая работа», — предупредил президент.

«Сила Сибири» — мощный, большой, но сложный для реализации проект«, — добавил он.

«Мы готовы», — ответил ему Горшков.

Ребята также рассказали главе государства о проектах, в которых они участвуют, в том числе о помощи пожилым людям в отдаленных населенных пунктах.

«Молодцы, здорово», — похвалил президент.

В разговоре со студентами Путин, кроме того, не исключил, что в октябре посетит слет стройотрядов в Якутии. Он также с улыбкой похвалил студентов, что они не стали проводить слет зимой, так как его участники из южных регионов чувствовали бы себя некомфортно в минус пятьдесят градусов по Цельсию.

Автор

Олег Корин

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