Проблемы дорог. Путин призвал главу МВД быть строже с лихачами

Президент РФ Владимир Путин призвал главу МВД Владимира Колокольцева быть строже с лихачами, отметив, что в основном ДТП с тяжелыми последствия происходят на междугородных трассах.

Это одна из ключевых проблем, но и с лихачами тоже нужно построже, сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе МВД Колокольцеву. В основном ДТП с тяжелыми последствиями происходят на междугородных трассах, межрегиональных трассах, и причинами являются превышение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения«.

Он добавил, что еще одной из распространенных причин является алкогольное или наркотическое опьянение, передает РИА Новости.

«Вот с этим нужно повнимательнее и построже, в рамках, разумеется, действующих правил, нормативной базы и закона», — добавил президент.

Путин отметил, что в РФ за последние пять лет произошло значительное сокращение, примерно на четверть, числа дорожно-транспортных происшествий, однако количество ДТП со смертельным исходом остается еще очень большим – в районе 20 тысяч. По словам Колокольцева, в текущем году аварийность на дорогах также продолжила снижаться.

«В текущем году на 10% также снизилось количество погибших, вообще, с 2012 по 2016 годы у нас на 27% сократилось, и фактически этим самым удалось сохранить жизнь семи тысячам граждан», — добавил глава МВД.

Он напомнил, что министерство реализует комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности на дорогах.

«Мы рассчитываем, что эти наши меры будут идти наряду с теми мерами, которые предпринимает и Минтранс, и другие заинтересованные ведомства. Потому что основная доля погибших на дорогах, она зависит от состояния самих дорог. Там, где есть разделители, там, где исключен выезд на встречную полосу движения – соответственно, там резко сокращается количество ДТП с гибелью людей», — добавил Колокольцев.