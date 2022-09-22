Общее пользование. Жители многоквартирных домов смогут выбрать, как платить ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым жители многоквартирных домов смогут выбрать, каким способом будут платить за общедомовые коммунальные услуги, сообщается на официальном сайте Кремля.

Собственникам жилья предстоит решить, как будет рассчитываться плата — по показаниям общего счетчика или по установленному региональному нормативу, передает РИА Новости. При этом поправки в Жилищный кодекс предполагают возможность пересчета ранее осуществленных платежей, если в доме до этого уже функционировала система учета расходов общедомовых ресурсов.

Закон, содержащий поправки, был принят Госдумой 19 июля и утвержден Советом Федерации в конце этого же месяца.

В заявлении, опубликованном на сайте Минстроя России, подчеркивается, что новые поправки помогут минимизировать потери и недостачи при взимании платы с жильцов, повысят прозрачность начислений по каждому техническому устройству, а также сделают более удобным снятие показаний с приборов учета.

Закон предполагает, что жители многоквартирных домов проведут собрания, на которых решат, нужна ли им комплексная автоматизированная система коммерческого учета ресурсов или же плата за общедомовые нужды будет взиматься в соответствии с нормами, установленными региональными властями.

При этом новые поправки закрепляют приоритет показаний счетчиков над местными нормативами.

В заявлении Минстроя подчеркивается, что во многих регионах автоматизированные системы учета уже получили широкое распространение.