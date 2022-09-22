Остановка с уловом. Президент России едет в Сибирь на рыбалку

Президент РФ Владимир Путин, закончив рабочие встречи в столице, вылетел на Дальний Восток, где 3 августа глава государства примет участие в ряде официальных мероприятий в Амурской области. По пути в регион Путин остановиться в Южной Сибири, чтобы съездить на рыбалку.

Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии, передает «Интерфакс». Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить короткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

15 июня в рамках традиционной прямой линии с россиянами Путин рассказал о том, что самым большим уловом за всю его жизнь стала 20-килограммовая щука, пойманная им в Туве. При этом глава государства в шутку не исключил, что кто-то мог «подвесить грузик».

В начале января Путин встретился с рыбаками с острова Ильмень, куда он приехал после рождественского богослужения в новгородском храме. Рыбаки, с которыми президент познакомился еще осенью, посетовали на плохой улов и пригласили президента на весеннюю рыбалку. Путин, в свою очередь, пообещал рыбакам, что улов в 2017 году будет лучше, чем в 2016-м.

В сентябре прошлого года Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев встретились с рыбаками во время прогулки на катере по озеру Ильмень в Новгородской области. Рыбаки, в частности, показали первым лицам страны способ ловли рыбы с помощью невода, который натянут между двумя лодками. На рыбацких лодках нет мотора, и они используют лишь силу ветра. Глава государства и премьер подробно расспросили рыбаков о технологии этих лодок и поинтересовались уловом.