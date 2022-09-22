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Политика > Власть

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов

21 августа, 05:10
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Президент России Владимир Путин посетил площадку Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» в Крыму. Помимо прочего, президент осмотрел деревянные резные иконы молодого мастера, а также опробовал игрушку-свистульку.

В честь приезда президента на форуме собрали лучших участников всех смен, а для Путина выставили лучшие работы: картины, фотографии, ювелирные изделия, передает ТАСС.

РБК отмечает, что в лагере «Таврида» Путина ждали почти восемь часов: мероприятия были назначены на 11:00, а президент появился после 18:30. Все это время Путина ожидали не только журналисты и участники лагеря, но также и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Прогуливаясь по аллеям, Путин заметил детскую площадку: «Детская площадка для кого? Для художников или архитекторов?». Ему рассказали, что она организована больше для вдохновения, поскольку участники форума рассчитывают, что и их дети ее однажды посетят.

Потом Путин остановился у стенда, где были представлены резные иконы и поинтересовался у автора, сколько времени это занимает. Молодой художник рассказал президенту, что на выполнение одной работы уходит до трех месяцев.

Помимо этого, Путин почтил вниманием стенд с игрушками-свистульками. Главе государства продемонстрировали, как они работают, и он тоже решил попробовать. Президент несколько раз дунул в отверстие и услышал трель, передает ТАСС. А потом пошутил: «Сегодня же день музыки».

Президенту показали фотокнигу с работами с момента присоединения Крыма к РФ, и пригласили главу государства на выставку. Тот ответил, что «постарается». Также он оставил напутствие в книге-каталоге о выставке.

Путин в Крыму поддержал идею о распространении грантовой поддержки на финансирование второго высшего образования для будущих режиссеров.

Он заметил, что действующий сейчас закон предусматривает получение лишь одного высшего образования за счет бюджета. Одако, указал он, режиссеры — «это штучный товар», и для этого можно сделать исключение.

По его словам, вопрос о распространении сферы использования грантовой поддержки на это уже поднимало Министерство культуры РФ: «Я их поддержу».

Путин прорекламирует одежду для инвалидов

Президент России Владимир Путин согласился принять участие в рекламной кампании российской одежды, разработанной для людей с ограниченными возможностями, передает РИА «Новости».

Одна из участниц форума «Таврида» рассказала президенту о планах по созданию коллекции одежды инклюзивного цикла и спросила, готов ли он участвовать в рекламной кампании. «Этой одежды — готов», — заверил президент.

Президент России Владимир Путин заявил, что телевизионный и интернет контент должен фильтроваться творческим сообществом, но для этого необходимо создать соответствующие механизмы. При этом глава государства признал, что подобная фильтрация может принять идеологический характер, и общество потеряет возможность получать «достоверную открытую прямую информацию».

Данная тема была поднята одним из участников Всероссийского образовательного форума «Таврида». Он предложил президенту ввести некий фильтр в СМИ, чтобы избавиться от засилья агрессивной и криминальной информации, которая негативно сказывается на подрастающем поколении.

Путин на это заявил, что «должно быть запрещено только то, что запрещено в законе».

Затем президент предложил всем вместе «подумать над созданием таких механизмов». По его словам, он регулярно находится в контакте с руководителями основных телевизионных каналов в стране, и они сами понимают, что происходит, а также «стараются эту ситуацию как-то изменить к лучшему».

«В современном мире это сложно сделать — поток профильтровать, есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию», — заявил Путин, добавив, что в век интернета сложно отфильтровать все подряд, «но в некоторых странах предпринимаются такие попытки».

Автор

Олег Корин

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