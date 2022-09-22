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Политика > Власть

Новые предприятия. Путин поддержал создание "единого окна" для инвесторов

05 сентября, 20:04
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В ходе ВЭФ президент РФ посетил выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока и дал старт началу работы пяти крупным дальневосточным предприятиям. Они будут заниматься глубокой переработкой древесины, сои, добывать золото, гранить алмазы и создавать бриллианты.

Как доложил президенту страны генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, все эти предприятия будут создавать добавленную стоимость, новые рабочие места, а их продукция будет экспортироваться, сообщает «Российская газета».

Всего агентство за год реальной работы привлекло на Дальний Восток 34 инвестора и 173 миллиарда рублей инвестиций, отчитался Леонид Петухов. И тут же признался — в Индии и Китае подобные организации делают больше, поскольку у них есть дополнительные функции, которые пока отсутствуют у российского агентства.

Нужна система управления проектами, отметил Леонид Петухов. Это, по сути, «единое окно» инвестора по взаимоотношениям с государством, индивидуальный клиентский менеджер, все данные по проекту хранятся в одном месте, его продвижение мониторится. Если он переходит на следующий этап, участники проекта об этом уведомляются. За рубежом такая система создана. Она позволяет инвестору платить налоги, получать инвестиционные документы, проходить проверки.

Владимиру Путину идея понравилась. «Пускай Юрий Трутнев подготовит предложение, я поддержку, давайте сделаем это как можно быстрее», — сказал президент.

Заинтересовало его и еще одно предложение по изменению законодательства. Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов рассказал главе государства об успехах своей работы и о проблемах, с которыми приходится ежедневно сталкиваться.

С одной стороны увеличилось число резидентов территорий опережающего развития, с ними уже заключено соглашений об инвестициях на сумму более двух триллионов рублей, которые должны быть вложены в проекты до 2018 года. Уже реализован 51 проект на общую сумму 97 миллиардов рублей и создано около пяти тысяч новых рабочих мест.

С другой стороны, для того, чтобы каждое инвестсоглашение заканчивалось запуском предприятий, нужно создавать инфраструктуру, востребованную инвесторами.

Президент РФ предположил, что возможно, это будет включено в законодательство, которое регулирует не только территории опережающего развития, но и распространяется на все субъекты экономической деятельности.

Автор

Олег Корин

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