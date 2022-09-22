Новые процедуры. В России прошел единый день голосования

10 сентября в 82 регионах страны проходили выборы разного уровня, а также порядка 200 местных референдумов. Всего состоялось голосование в рамках 5,8 тысяч кампаний, в списки избирателей были включены почти 48 млн человек.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени, в большинстве регионов голосование закончилось к 20:00 московского времени. Последними завершили работу участки в Калининградской области и Карелии, где власти решили продлить голосование до 22:00 по московскому времени.

В целом по стране голосование прошло спокойно, нарушений, способных повлиять на результат, не зафиксировано, передает «Российская газета». К 18:00 на «горячую линию» Центризбиркома поступило 1284 сообщения, жалобы на нарушения составили всего 14% от общего количества, рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина. Они касались информирования о голосовании и незаконной агитации в день выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова обещала сделать все нарушения достоянием общественности и отреагировать на них самым жестким образом.

Самая высокая явка была зафиксирована в Мордовии, где выбирали главу республики. Там на участки пришли более 70% избирателей. Остальные региональные кампании завершились при средней активности избирателей в районе 30-40%.

16 регионов выбрали губернаторов, еще шесть — депутатов законодательных собраний. В Якутске состоялись выборы мэра, еще в 11 столицах регионов — депутатов городских советов. Практически везде обошлось без сюрпризов: первые места, по предварительным данным, заняли представители «Единой России».

На довыборах в Госдуму в Брянском одномандатном округе партия парламентского большинства не стала выдвигать кандидата. Согласно предварительным результатам, здесь порядка 58% голосов набирает кандидат от ЛДПР Борис Пайкин.

Довыборы в Думу прошли также в Кингисеппском округе Ленинградской области, там после подсчета 5% протоколов лидирует кандидат от «Единой России» Сергей Яхнюк (50%). В случае победы он получит мандат, от которого в прошлом году отказался Сергей Нарышкин из-за назначения на пост главы Службы внешней разведки.

Нынешняя избирательная кампания была небогата на политические интриги, но стала исторической с точки зрения избирательных процедур. Впервые на региональных выборах не было досрочного голосования и открепительных удостоверений, желающие проголосовать не по месту постоянной регистрации получили возможность внести себя в списки по месту фактического пребывания, подав заявление в ближайшую избирательную комиссию. Эти новации будут применяться и в ходе следующей избирательной кампании — по выборам президента РФ в марте 2018 года.