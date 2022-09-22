14 сентября

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Политика > Власть

Новые процедуры. В России прошел единый день голосования

11 сентября, 09:24
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

10 сентября в 82 регионах страны проходили выборы разного уровня, а также порядка 200 местных референдумов. Всего состоялось голосование в рамках 5,8 тысяч кампаний, в списки избирателей были включены почти 48 млн человек.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени, в большинстве регионов голосование закончилось к 20:00 московского времени. Последними завершили работу участки в Калининградской области и Карелии, где власти решили продлить голосование до 22:00 по московскому времени.

В целом по стране голосование прошло спокойно, нарушений, способных повлиять на результат, не зафиксировано, передает «Российская газета». К 18:00 на «горячую линию» Центризбиркома поступило 1284 сообщения, жалобы на нарушения составили всего 14% от общего количества, рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина. Они касались информирования о голосовании и незаконной агитации в день выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова обещала сделать все нарушения достоянием общественности и отреагировать на них самым жестким образом.

Самая высокая явка была зафиксирована в Мордовии, где выбирали главу республики. Там на участки пришли более 70% избирателей. Остальные региональные кампании завершились при средней активности избирателей в районе 30-40%.

16 регионов выбрали губернаторов, еще шесть — депутатов законодательных собраний. В Якутске состоялись выборы мэра, еще в 11 столицах регионов — депутатов городских советов. Практически везде обошлось без сюрпризов: первые места, по предварительным данным, заняли представители «Единой России».

На довыборах в Госдуму в Брянском одномандатном округе партия парламентского большинства не стала выдвигать кандидата. Согласно предварительным результатам, здесь порядка 58% голосов набирает кандидат от ЛДПР Борис Пайкин.

Довыборы в Думу прошли также в Кингисеппском округе Ленинградской области, там после подсчета 5% протоколов лидирует кандидат от «Единой России» Сергей Яхнюк (50%). В случае победы он получит мандат, от которого в прошлом году отказался Сергей Нарышкин из-за назначения на пост главы Службы внешней разведки.

Нынешняя избирательная кампания была небогата на политические интриги, но стала исторической с точки зрения избирательных процедур. Впервые на региональных выборах не было досрочного голосования и открепительных удостоверений, желающие проголосовать не по месту постоянной регистрации получили возможность внести себя в списки по месту фактического пребывания, подав заявление в ближайшую избирательную комиссию. Эти новации будут применяться и в ходе следующей избирательной кампании — по выборам президента РФ в марте 2018 года.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты
Новая статья

11 сентября

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей
Новая статья

Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе
Новая статья

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе

Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике
Новая статья

Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь
Новая статья

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Новые предприятия. Путин поддержал создание "единого окна" для инвесторов

05 сентября 2017

Новые предприятия. Путин поддержал создание "единого окна" для инвесторов

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

28 августа 2017

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

Адаптация предложений. Россияне впервые за два года стали есть больше сладкого

24 августа 2017

Адаптация предложений. Россияне впервые за два года стали есть больше сладкого

Рост одобрения. Армия вызывает гордость у 90% россиян

23 августа 2017

Рост одобрения. Армия вызывает гордость у 90% россиян

11 сентября 11:36

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

11 сентября 09:24

Новые процедуры. В России прошел единый день голосования

07 сентября 18:48

Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей

05 сентября 20:04

Новые предприятия. Путин поддержал создание "единого окна" для инвесторов

31 августа 14:11

Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике

30 августа 10:15

Навык водолаза. Для подъема затопленной техники Северный флот восстановит уникальный кран

29 августа 20:49

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе

29 августа 19:46

ЖКХ и риски. Программа переселения россиян из аварийного жилья будет продолжена после 1 сентября

28 августа 09:13

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

27 августа 12:53

Уникальное мостостроительство. Строители керченского моста начали новый этап морской операции

25 августа 09:26

Японские технологии. Воронежский опыт создания «умного дома» распространят по всей России

24 августа 20:06

Адаптация предложений. Россияне впервые за два года стали есть больше сладкого

23 августа 16:40

Рост одобрения. Армия вызывает гордость у 90% россиян

21 августа 05:10

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов

20 августа 16:57

Огневой полигон. На нижегородском полигоне испытали новейшую самоходную гаубицу

19 августа 09:09

Процедура пригодности. «Колхозные леса» спасут, передав их в лесной фонд

18 августа 18:21

Проблемы без налога. Власти Краснодарского края улучшат пляжи после жалоб туристов

18 августа 15:42

Урожайная пятилетка. В Крыму увеличат площадь виноградников почти в 4 раза

16 августа 13:29

Телефонные провокации. В России появился новый вид спама

15 августа 08:46

За 80 лет истории. Ростовские аграрии бьют рекорды по сбору урожая зерновых

14 августа 11:12

Воздушная дуэль. В сети появилось видео главного авиапарада страны

07 августа 12:30

Физкультура без алкоголя. Правительство одобрило программу оздоровления россиян

04 августа 16:41

Сотрудничество регионов. Древние столицы Руси объединят в новый турмаршрут

02 августа 07:55

Общее пользование. Жители многоквартирных домов смогут выбрать, как платить ЖКХ

01 августа 21:06

Остановка с уловом. Президент России едет в Сибирь на рыбалку

31 июля 04:18

Новые сборы. Авиакомпании будут взимать плату за багаж при невозвратных билетах

30 июля 20:34

Огневая мощь. Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе посмотрели более 100 тыс зрителей

28 июля 17:56

Проблемы дорог. Путин призвал главу МВД быть строже с лихачами

27 июля 11:20

Против мошенников. Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

26 июля 09:42

Моногород и зависимость. В России создают две новых территории опережающего развития

24 июля 18:55

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах

22 июля 08:18

Открытия из древности. Уральские дачники нашли бивень мамонта

21 июля 21:59

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

20 июля 09:34

Проблема ответственности. Регионы начали борьбу с долгостроем

17 июля 19:45

Соизмеримо тяжести. За склонение к самоубийству смогут сажать на 15 лет

17 июля 18:53

Борьба с дефицитом. Орловские школьники поменяют учебники на планшеты

14 июля 19:30

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование

14 июля 11:46

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

13 июля 16:38

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

12 июля 18:57

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

10 июля 10:55

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля 10:46

Новая практика. Президент изучает жалобы перед встречами с губернаторами

05 июля 12:27

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

05 июля 12:02

Спрос на выходные. Погода не повлияла на снижение туристического потока на курорты России

05 июля 11:53

Экономический бумеранг. Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2018 года

04 июля 19:15

Самовольное проникновение. Минкомсвязи борется с селфи на охраняемых объектах

03 июля 10:51

Новые предприятия. На все компьютеры в России установят отечественные антивирусы

02 июля 20:47

Ветхозаветный потоп. Лето в Центральной России в этом году не наступит