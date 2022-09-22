Пододеяльник для президента. Путин отпраздновал День рождения

7 октября 2017 года российскому президенту, родившемуся в 1952 году в Ленинграде, исполнилось 65 лет. Из них у руля страны Владимир Путин провел уже больше четверти своей жизни, выйдя на финишную прямую третьего президентского срока, до конца которого осталось 163 дня.

Обычно глава государства не выделяет свои дни рождения, проводя их на работе. Несколько раз на 7 октября выпадали крупные международные саммиты, в которых российский лидер принимал участие. Так, 50-летний юбилей Путин отметил в Кишиневе, где проходил саммит СНГ. А в 63 года он принимал поздравления от лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на индонезийском острове Бали, где проходил саммит АТЭС. В последние годы в свой день рождения президент предпочитал активный отдых, напоминает ТАСС.

В 2016 году Владимир Путин праздновал день рождения вдали от публики — в кругу близких и друзей. Никаких публичных мероприятий у президента тогда не было.

В 2015 году Путин в свой день рождения принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Выступая за команду «Звезды НХЛ», президент забросил в ворота соперников семь шайб. В итоге «Звезды НХЛ» выиграли у сборной НХЛ со счетом 15:10.

В 2014 году президент впервые за 16 лет взял в день рождения выходной и уехал в тайгу.

А в 2013-м он встречал праздник на Бали, где проходил саммит АТЭС. Когда Путин зашел утром в зал заседаний, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно взял в руки гитару и стал напевать Happy Birthday to You. Потом, по его собственному рассказу, Путин выпил водки с китайцами, а домой привез бутылку саке, подаренную японцами.

В 2012 году, когда Путину исполнилось 60 лет, он «камерно» отпраздновал юбилей в своем родном Санкт-Петербурге — в кругу родных и друзей. Рабочих встреч у главы государства не было.

В 2011 году Путин, будучи тогда премьер-министров России, работал в Москве — у него была серия встреч и рабочих мероприятий, в частности он провел совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса России. Это был его пятый «премьерский» день рождения.

В 2010 году Путин также был на своей малой родине — в Санкт-Петербурге и традиционно проводил этот день в делах. Его пресс-секретарь говорил, что «день будет полон работы и лишь вечером Владимир Владимирович соберется за столом с семьей и друзьями». Тогда Путин встретился с представителями местных профсоюзов и провел совещание по вопросу «О реализации программ развития ведущих университетов».

В 2009 году Путин на день рождения провел встречу с президентом Дмитрием Медведевым, обсуждая социально-экономическую ситуацию в стране, а потом — с российскими писателями в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве, где, в частности, обсудил и возможность помилования экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

В 2008 году день рождения Путин провел в рабочей командировке в Санкт-Петербурге, где принимал участие в презентации фильма «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным» и посещал 77-ю сессию генассамблеи Интерпола. Кроме того, он провел совещание по вопросам развития отечественной кинематографии и осмотрел новый комплекс защитных сооружений города.

В 2007 году Владимир Путин скромно отметил праздник на торжественной встрече в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца, пригласив туда постоянных членов Совета безопасности, военное руководство страны, офицеров и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

В 2006 году 7 октября президент отмечал свое 54-летие в родном Санкт-Петербурге. Вечером в Константиновском дворце в Стрельне он встретился с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко.

В 2005 году Путин также встречал день рождения в Санкт-Петербурге в окружении коллег из бывшего СССР — президентов Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Они съехались на саммит Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»(ОЦАС) и именно в тот день упразднили эту структуру, договорившись сосредоточиться на сотрудничестве в ЕврАзэС. В тот же день Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

В 2004 году глава государства остался в подмосковной резиденции Ново-Огарево, где принял президента и премьер-министра Украины Леонида Кучму и Виктора Януковича. На неформальной встрече обсуждалось сотрудничество России и Украины.

В 2003 году президент России свой 51-й день рождения встречал в Санкт-Петербурге, где провел встречу с губернатором Валентиной Матвиенко, а затем на вертолете прилетел на набережную Невы, где пересел на прогулочный корабль, на котором его ждали давние петербургские знакомые.

В 2002 году свой 50-летний юбилей Путин отмечал на саммите СНГ в Кишиневе. Там он и получил большинство поздравлений. А затем он отправился в Москву и дал ужин для членов правительства РФ, руководства Федерального собрания, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высших военачальников.

В 2001 году Путин отмечал свой день рождения в кругу семьи с супругой Людмилой и дочерьми Марией и Екатериной.

В 2000 году он праздновал свой день рождения в Санкт-Петербурге, городе, где родился и вырос. Днем Путин провел встречу с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, а вечером посетил Мариинский театр.

В 2017 году в Сочи на дне рождения своего друга, президента России Владимира Путина, побывал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он подарил ему вышитый пододеяльник размера king-size, сообщает в воскресенье итальянская газета Сorriere della Sera.

В компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем необычного заказа, подтвердили РИА Новости эту информацию.

Как заявил ее руководитель Микеле Каскавилла, на пошив пододеяльника ушло порядка шести часов.

На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Российский президент в субботу отпраздновал свое 65-летие. Его и Берлускони связывают давние добрые, дружеские отношения. Они неоднократно приезжали друг к другу с частными и государственными визитами. Так, в конце сентября 2015 года Берлускони побывал в Крыму, а несколькими месяцами ранее приезжал к Путину на Алтай.