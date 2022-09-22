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Политика > Власть

Президент против. В России создадут систему регулирования криптовалюты

11 октября, 17:41
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Президент России Владимир Путин заявил, что криптовалюты создают возможность отмывания капиталов, ухода от налогов, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем. Это заявление он сделал 10 октября, на совещании по криптовалютам в Сочи, в котором приняли участие помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова и гендиректор компании Qiwi Сергей Солонин.

Вопросы внедрения цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу актуальны для всего мира, поскольку открываются новые возможности, заявил президент, предложив обсудить применение в России криптовалют «имея в виду все разносторонние составляющие проблемы», передает РИА «Новости».

«Криптовалюты в некоторых странах стали уже и становятся полноценным платежным средством, инвестиционным активом. Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем говорили несколько раз на эту тему», — cказал Путин.

Он перечислил такие риски, как «возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане».

Криптовалюты выпускает неограниченный круг анонимных субъектов, их покупатели могут быть вовлечены в противоправную деятельность, к тому же по криптовалютам не существует обеспечения.

«В случае сбоя системы или надувания “пузырей”, как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему», — заявил Путин.

Однако президент считает, что в России необходимо наладить обращение криптовалюты, так как необходимо «использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере, при этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы».

Путин подчеркнул, «что нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами». «Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия, законодательную нормативную базу», — отметил Путин.

Автор

Олег Корин

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