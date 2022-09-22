Дополнительный отдых. Медведев утвердил перенос выходных дней в 2018 году

Правительство утвердило постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Документ, опубликованный на сайте правительства РФ, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с постановлением в 2018 году выходные дни 6-го и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно.

Кроме того, дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря переносятся на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно, говорится в сообщении.

Таким образом, в 2018 году у россиян будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством.

Затем россиян ждет трехдневный отдых — с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества. Затем граждане страны будут отдыхать четыре дня — с 8-го по 11 марта — в связи с празднованием Международного женского дня.

Власти одобрили четырехдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда. 9 мая будет отмечаться День Победы. Три дня отдыха — с 10 по 12 июня, совпадающего с празднованием Дня России, ждет россиян летом. Выходные с 3-го по 5 ноября запланированы в связи с Днем народного единства.

Министерство труда и социальной защиты РФ в июне обнародовало проект постановления правительства РФ с предложением отдыхать в новогодние и рождественские каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Ведомство тогда же предложило выходные дни 6-го и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта и 2 мая. С субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря дни отдыха предлагалось перенести на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.