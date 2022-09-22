20 октября

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Политика > Власть

Дополнительный отдых. Медведев утвердил перенос выходных дней в 2018 году

18 октября, 12:27
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Правительство утвердило постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Документ, опубликованный на сайте правительства РФ, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с постановлением в 2018 году выходные дни 6-го и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно.

Кроме того, дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря переносятся на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно, говорится в сообщении.

Таким образом, в 2018 году у россиян будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством.

Затем россиян ждет трехдневный отдых — с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества. Затем граждане страны будут отдыхать четыре дня — с 8-го по 11 марта — в связи с празднованием Международного женского дня.

Власти одобрили четырехдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда. 9 мая будет отмечаться День Победы. Три дня отдыха — с 10 по 12 июня, совпадающего с празднованием Дня России, ждет россиян летом. Выходные с 3-го по 5 ноября запланированы в связи с Днем народного единства.

Министерство труда и социальной защиты РФ в июне обнародовало проект постановления правительства РФ с предложением отдыхать в новогодние и рождественские каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Ведомство тогда же предложило выходные дни 6-го и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта и 2 мая. С субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря дни отдыха предлагалось перенести на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Древние слои. Ученые выяснили время появления первых людей в Сибири
Новая статья

14 октября

Древние слои. Ученые выяснили время появления первых людей в Сибири

Армия волонтеров. Молодежь из 180 стран собралась на Фестивале в Сочи
Новая статья

Армия волонтеров. Молодежь из 180 стран собралась на Фестивале в Сочи

Сэкономить 40 млн. В Сургуте чиновников пересадят со служебных машин на такси
Новая статья

Сэкономить 40 млн. В Сургуте чиновников пересадят со служебных машин на такси

Коллективное финансирование. Лидеры российского краудфандинга и краудинвестинга объединились
Новая статья

Коллективное финансирование. Лидеры российского краудфандинга и краудинвестинга объединились

Тест всемирной сети. К Земле приблизился астероид диаметром несколько десятков метров
Новая статья

Тест всемирной сети. К Земле приблизился астероид диаметром несколько десятков метров

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Сэкономить 40 млн. В Сургуте чиновников пересадят со служебных машин на такси

12 октября 2017

Сэкономить 40 млн. В Сургуте чиновников пересадят со служебных машин на такси

Президент против. В России создадут систему регулирования криптовалюты

11 октября 2017

Президент против. В России создадут систему регулирования криптовалюты

Пододеяльник для президента. Путин отпраздновал День рождения

09 октября 2017

Пододеяльник для президента. Путин отпраздновал День рождения

За жестокое обращение с животными. Контактные зоопарки могут оказаться вне закона

08 октября 2017

За жестокое обращение с животными. Контактные зоопарки могут оказаться вне закона

18 октября 16:04 Новая статья

Коллективное финансирование. Лидеры российского краудфандинга и краудинвестинга объединились

18 октября 12:27 Новая статья

Дополнительный отдых. Медведев утвердил перенос выходных дней в 2018 году

16 октября 17:40

Стратегическая точка. «ВЭБ Инновации» при участии ФРИИ проинвестирует 200 млн рублей в площадку StartTrack

15 октября 12:51

Армия волонтеров. Молодежь из 180 стран собралась на Фестивале в Сочи

14 октября 16:15

Древние слои. Ученые выяснили время появления первых людей в Сибири

12 октября 12:04

Тест всемирной сети. К Земле приблизился астероид диаметром несколько десятков метров

12 октября 11:52

Сэкономить 40 млн. В Сургуте чиновников пересадят со служебных машин на такси

12 октября 11:33

Поэтапная практика. Крым и Дальний Восток первыми получат новые банкноты 200 и 2000 рублей

11 октября 17:41

Президент против. В России создадут систему регулирования криптовалюты

09 октября 09:20

Пододеяльник для президента. Путин отпраздновал День рождения

08 октября 14:44

За жестокое обращение с животными. Контактные зоопарки могут оказаться вне закона

07 октября 09:37

В яблочко. Российские оружейники создали самую дальнобойную в мире винтовку

05 октября 20:30

Технологичные плоды. КБР увеличит урожай плодово-ягодной продукции в 2017 году до 180 тыс. тонн

03 октября 07:30

Раннее выявление. Регионы получат 270 млн рублей на мониторинг здоровья школьников

03 октября 06:36

Психика и игрушка. Роспотребнадзор провел экспертизу спиннеров

02 октября 15:53

Боевое освобождение. На Ставрополье впервые проведут учения по сирийскому сценарию

02 октября 13:45

Пилотный участок. На Крымском мосту уложили верхний слой асфальта

30 сентября 21:39

Инспекции с жалобами. Жители Подмосковья будут искать неприятно пахнущие предприятия

28 сентября 17:25

Рейтинг лучших и худших. В России улучшилось качество дорог

26 сентября 09:54

Школьный ремонт. На Кубани нашли украденные 120 лет назад редкие иконы

25 сентября 15:43

Массовые минирования. Более 50 тысяч человек были эвакуированы в выходные в 11 городах России

25 сентября 10:50

Снижение преступности. Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России

23 сентября 17:42

Женские истребители. В Краснодарское училище военных летчиков впервые зачислены девушки

18 сентября 15:48

Crowd vs. ICO. StartTrack проведет масштабную конференцию о рынке частного финансирования бизнеса

18 сентября 12:38

Нужный орган. Томские ученые разработали капсулы для адресной доставки лекарств

18 сентября 10:58

Поддержание доходов. Семь регионов получили миллиард на доплаты к пенсиям

18 сентября 10:05

Активность светила. На Среднем Урале сфотографировали северное сияние

17 сентября 18:15

Митинг за зарплаты. Промышленные предприятия Омска требуют полной загрузки

15 сентября 10:07

Система по предупреждению. Роспотребнадзору исполняется 95 лет

14 сентября 19:24

Уткнувшись в телефон. Штрафы для беспечных пешеходов могут увеличить в 2 раза

13 сентября 17:54

Насытить регионы. Дальний восток наращивает поставки рыбы по Севморпути

12 сентября 08:24

Транспортный риск. Количество погибших в ДТП в России снизилось почти в два раза

11 сентября 11:36

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

11 сентября 09:24

Новые процедуры. В России прошел единый день голосования

08 сентября 09:49

Якутские победы. В России начался бум национального кино

07 сентября 18:48

Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей

05 сентября 20:04

Новые предприятия. Путин поддержал создание "единого окна" для инвесторов

31 августа 14:11

Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике

30 августа 10:15

Навык водолаза. Для подъема затопленной техники Северный флот восстановит уникальный кран

29 августа 20:49

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе

29 августа 19:46

ЖКХ и риски. Программа переселения россиян из аварийного жилья будет продолжена после 1 сентября

28 августа 09:13

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

27 августа 12:53

Уникальное мостостроительство. Строители керченского моста начали новый этап морской операции

25 августа 09:26

Японские технологии. Воронежский опыт создания «умного дома» распространят по всей России

24 августа 20:06

Адаптация предложений. Россияне впервые за два года стали есть больше сладкого

23 августа 16:40

Рост одобрения. Армия вызывает гордость у 90% россиян

21 августа 05:10

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов

20 августа 16:57

Огневой полигон. На нижегородском полигоне испытали новейшую самоходную гаубицу