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Политика > Власть

Генетический код. Путин рассказал молодежи о бесстрашных солдатах будущего

22 октября, 07:20
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Президент России Владимир Путин в очередной раз выступил перед молодежью: в этот раз он рассказал участникам сочинской сессии «Молодежь 2030» о грядущих сложностях. Технологии не должны заслонять этический аспект существования, объявил президент. В некоторых профессиях это может быть особенно страшно, подчеркнул он: например, генная инженерия может создать солдат «без страха, чувства сострадания и сожаления». Это страшнее, чем атомная бомба.

Путин говорил о важности этики и морали — «вне зависимости от того, чем мы занимаемся или будем заниматься в будущем».

Президент предсказал: «Человечество…скорее всего, вступит в ближайшее время в очень сложный и ответственный период своего развития и существования». Он подчеркнул, что «все, что мы будем делать, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его», передает ТАСС.

«То, что я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Поэтому, чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела», — сказал президент РФ.

Для иллюстрации Путин привел в пример развитие генной инженерии, отметив, что она может дать потрясающие возможности в области фармакологии и изменения генетического кода человека, страдающего тяжелыми заболеваниями.

«Это замечательно, но есть и другая составляющая этого процесса. Человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или, как говорят люди с религиозными взглядами, Господом Богом. Это значит, и это уже можно представить даже не очень теоретически, что человек может создавать человека с заданными характеристиками», — указал президент.

Он отметил, что «это может быть гениальный математик или музыкант, но может быть и военный, который может воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли».

Он выразил надежду на то, что авторы проектов, приехавшие в Сочи на фестиваль, будут это учитывать, развивая их в будущем.

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Автор

Олег Корин

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