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Политика > Власть

Президентская реструктуризация. Закредитованные регионы России избавят от долговой нагрузки

27 октября, 16:18
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Власти нашли способ избавить закредитованные регионы России от долговой нагрузки, которая не дает им возможности развиваться. Суммарный объем долга субъектов — более 2 трлн рублей. Объявленная президентом реструктуризация бюджетных кредитов позволит регионам сэкономить около 430 млрд рублей в ближайшие два года, снизить нагрузку на бюджеты, получить стимул к развитию экономики и решить социальные проблемы, а самым проблемным — уйти от возможного дефолта, передает ТАСС.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, проект бюджета России на 2018-2020 годы предполагает сокращение общего объема трансфертов регионам из федерального бюджета на четверть, при этом субъекты планируется поддержать, в частности, реструктуризацией бюджетных кредитов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов на 7-12 лет. В первые два года субъектам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно.

Долги 50 регионов России превышают 50% их собственных доходов, а в восьми они выше 100%, рассказал ТАСС председатель Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В настоящее время треть бюджетов регионов уходит на лишь обслуживание задолженностей. Реструктуризация позволит им тратить деньги не на долги, а на исполнение «майских указов», инвестиционные проекты, сокращение коммерческих кредитов и др.

По словам Макаров, реструктуризация — это не обязанность, это добровольное право регионов. Между ними и Министерством финансов будут подписаны договоры, условия которых необходимо выполнять.

Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин сказал, что реструктуризация позволит части регионов выйти из предбанкротного состояния, уйти от дефицита средств на исполнение «майских указов» по повышению зарплаты бюджетникам, присоединиться к программе по созданию новых школьных мест. Некоторые регионы вовсе в 2018 году перейдут на профицитный бюджет.

На первом этапе в программе смогут участвовать практически все регионы, а с 2020 года — только те, кто обеспечит рост собственных доходов. По мнению руководителя департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерины Соколовой, это даст субъектам стимул развития, будут высвобождаться деньги, которые регион направит в программы софинансирования строительства транспортной и социальной инфраструктуры.

Это даст больший эффект на один бюджетный рубль для развития инфраструктуры, социальной сферы, экономики области: в среднем каждый регион сможет реструктурировать по 10 млрд рублей для решения этих задач.

Автор

Олег Корин

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