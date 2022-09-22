Легендарное торжество. Президент не планировал присутствовать на марше в честь парада 1941 года

Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года, начался в 10 часов на Красной площади в Москве.

По брусчатке главной площади страны торжественным маршем прошли кавалерийская группа Президентского полка, военнослужащие соединений и военно-учебных заведений Минобороны России в составе исторических рот, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона и участники военно-исторических клубов.

Всего в параде приняли участие около пяти тысяч человек.

После парада запланирована церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, на которой будут присутствовать ветераны — участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители ветеранских и молодежных объединений, военнослужащие Московского гарнизона, члены правительства Москвы и депутаты Мосгордумы.

По окончании мероприятий на Красной площади развернется музей под открытым небом, где москвичи и гости столицы смогут посмотреть и сфотографироваться с разнообразной военной техникой времен Великой Отечественной войны. Выставка техники будет работать до 17:00.

Из-за парада сегодня, 7 ноября, во второй половине дня в Москве будут перекрыты многие улицы.

Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был проведен во время битвы под Москвой и был приурочен к 24-й годовщине Октябрьской революции. В нем участвовали 28 467 человек. Прямо с Красной площади курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт, линия которого проходила всего в 30 км от города.

В советское время 7 ноября на Красной площади проводились военные парады по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Последний такой парад состоялся в 1990 году. 7 ноября 2000 года на Красной площади впервые состоялся торжественный марш ветеранов ноябрьского парада 1941 года.

Президент РФ Владимир Путин не планировал принимать участие в торжественном марше в честь 76-й годовщины исторического парада 1941 года, который прошел на Красной площади во вторник, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У президента РФ в графике такого мероприятия не было, и изначально он не планировал этого делать», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему принимал парад Собянин, а не Путин или Дмитрий Медведев.