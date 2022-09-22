19 ноября

Новых
статей
5
Выберите раздел ↓
Политика > Власть

Синхронный пуск. Владимир Путин ввел в эксплуатацию электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

14 ноября, 17:15
4
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию подстанций «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара), «Береговая» (Калининград); с их запуском завершена подготовка электросетевой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Глава государства приехал в компанию «Россети», где в режиме видеоконференции из ситуационно-аналитического центра связался с тремя новыми подстанциями. По команде Путина дежурные операторы синхронно нажали на пусковые кнопки в виде футбольных мячей.

Подстанции в Самаре и Калининграде построены с нуля, вблизи футбольных стадионов, на которых будут проходить матчи чемпионата мира, передает РИА Новости. В дальнейшем они также будут обслуживать новые жилые районы этих городов. Московская подстанция «Пресня» прошла комплексную реконструкцию и теперь по мощности больше, чем все мощности города Сочи.

Дежурный ситуационно-аналитического центра доложил главе государства об основных показателях работы электрических сетей РФ. «Схема Крымского энергомоста нормальная, перегон в сторону полуострова 530 мегаватт», — сказал дежурный.

Гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский добавил, что «потребление крымской энергосистемы на текущий момент составляет 589 мегаватт, переток по всем четырем ниткам построенного энергомоста, схема нормальная».

«Мероприятия, предусмотренные по повышению надежности снабжения Крымского полуострова, завершатся в декабре текущего года — связь подстанции “Ростовская” – “Тамань”, чем мы завершим комплекс мероприятий по обеспечению надежности энергоснабжения», — сообщил он.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Наказание рублем. Россияне назвали медлительность главной проблемой медицины
Новая статья

17 ноября

Наказание рублем. Россияне назвали медлительность главной проблемой медицины

Футбол с занятий. Студенты вузов городов, принимающих ЧМ-2018, закончат учебный год в мае
Новая статья

Футбол с занятий. Студенты вузов городов, принимающих ЧМ-2018, закончат учебный год в мае

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты
Новая статья

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов
Новая статья

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов

От 4 до 65 лет. Чемпионат по плаванию прошел на Неве при температуре воды 3,6 градуса
Новая статья

От 4 до 65 лет. Чемпионат по плаванию прошел на Неве при температуре воды 3,6 градуса

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов

16 ноября 2017

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты

15 ноября 2017

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты

Гарантии премий. Госдума готовит законопроект, уравнивающий трудовые права мужчин и женщин

14 ноября 2017

Гарантии премий. Госдума готовит законопроект, уравнивающий трудовые права мужчин и женщин

Фальсификат против жизни. В регионах могут ужесточить ответственность за нарушение прав потребителей

10 ноября 2017

Фальсификат против жизни. В регионах могут ужесточить ответственность за нарушение прав потребителей

17 ноября 13:34 Новая статья

Футбол с занятий. Студенты вузов городов, принимающих ЧМ-2018, закончат учебный год в мае

17 ноября 13:15 Новая статья

Наказание рублем. Россияне назвали медлительность главной проблемой медицины

17 ноября 12:11 Новая статья

В Грозном при поддержке РСХБ построили крупный тепличный комплекс

17 ноября 12:37 Новая статья

В Подмосковье при поддержке РСХБ строится крупный тепличный комплекс

17 ноября 12:32 Новая статья

В Калужской области при поддержке РСХБ запустили масштабный молочный комплекс

16 ноября 10:45

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов

16 ноября 08:05

Карликовая звезда. Астрономы обнаружили планету, пригодную для жизни

15 ноября 18:54

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты

14 ноября 17:15

Синхронный пуск. Владимир Путин ввел в эксплуатацию электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

14 ноября 14:33

Гарантии премий. Госдума готовит законопроект, уравнивающий трудовые права мужчин и женщин

13 ноября 12:00

Осень после зимы. Погода наступившей недели в России будет «депрессивной»

12 ноября 07:46

От 4 до 65 лет. Чемпионат по плаванию прошел на Неве при температуре воды 3,6 градуса

11 ноября 08:00

Появился тренд. Число преступлений несовершеннолетних в России снизилось на 20%

10 ноября 19:40

Фальсификат против жизни. В регионах могут ужесточить ответственность за нарушение прав потребителей

10 ноября 15:10

Уровень занятости. Минимальный уровень безработицы отмечен в Москве, Петербурге и Крыму

09 ноября 16:19

Бумажная экология. Депутаты отказались от пластиковых стаканчиков

07 ноября 14:43

Меньше половины. Россияне стали больше доверять полиции

07 ноября 14:36

Легендарное торжество. Президент не планировал присутствовать на марше в честь парада 1941 года

04 ноября 17:32

Культурные контакты. На Алтае обнаружили дерево возрастом 8 тысяч лет

01 ноября 11:39

Доброе дело. В магазинах Ростова-на-Дону появились полки с бесплатными продуктами

01 ноября 11:19

Тотальная угроза. Госдума начала борьбу со сбором биоматериала россиян

31 октября 08:27

Лучший вкус. Цена и качество позволят томатам из Северного Кавказа конкурировать с турецкими

30 октября 10:30

Экологический обряд. Шаманы попросили духов воды не допустить обмеления Байкала

30 октября 09:29

Технический рост. Региональные вузы получат миллиарды субсидий

28 октября 10:22

Здоровый материал. Россия готовится сама обеспечивать себя саженцами винограда

27 октября 16:18

Президентская реструктуризация. Закредитованные регионы России избавят от долговой нагрузки

26 октября 18:00

Граждане вне закона. МВД заявило о сокращении количества нелегальных мигрантов в России

25 октября 17:18

Снежный октябрь. Заморозки в Центральной России вызвали всплеск заболеваемости ОРВИ

25 октября 13:25

Главный объект. Крымский мост построен более чем на 50%

23 октября 14:06

Инструменты прибыли. Представители венчурных фондов научат частных инвесторов заключать сделки со стартапами

22 октября 07:20

Генетический код. Путин рассказал молодежи о бесстрашных солдатах будущего

18 октября 16:04

Коллективное финансирование. Лидеры российского краудфандинга и краудинвестинга объединились

18 октября 12:27

Дополнительный отдых. Медведев утвердил перенос выходных дней в 2018 году

16 октября 17:40

Стратегическая точка. «ВЭБ Инновации» при участии ФРИИ проинвестирует 200 млн рублей в площадку StartTrack

15 октября 12:51

Армия волонтеров. Молодежь из 180 стран собралась на Фестивале в Сочи

14 октября 16:15

Древние слои. Ученые выяснили время появления первых людей в Сибири

12 октября 12:04

Тест всемирной сети. К Земле приблизился астероид диаметром несколько десятков метров

12 октября 11:52

Сэкономить 40 млн. В Сургуте чиновников пересадят со служебных машин на такси

12 октября 11:33

Поэтапная практика. Крым и Дальний Восток первыми получат новые банкноты 200 и 2000 рублей

11 октября 17:41

Президент против. В России создадут систему регулирования криптовалюты

09 октября 09:20

Пододеяльник для президента. Путин отпраздновал День рождения

08 октября 14:44

За жестокое обращение с животными. Контактные зоопарки могут оказаться вне закона

07 октября 09:37

В яблочко. Российские оружейники создали самую дальнобойную в мире винтовку

05 октября 20:30

Технологичные плоды. КБР увеличит урожай плодово-ягодной продукции в 2017 году до 180 тыс. тонн

03 октября 07:30

Раннее выявление. Регионы получат 270 млн рублей на мониторинг здоровья школьников

03 октября 06:36

Психика и игрушка. Роспотребнадзор провел экспертизу спиннеров

02 октября 15:53

Боевое освобождение. На Ставрополье впервые проведут учения по сирийскому сценарию

02 октября 13:45

Пилотный участок. На Крымском мосту уложили верхний слой асфальта