Синхронный пуск. Владимир Путин ввел в эксплуатацию электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию подстанций «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара), «Береговая» (Калининград); с их запуском завершена подготовка электросетевой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Глава государства приехал в компанию «Россети», где в режиме видеоконференции из ситуационно-аналитического центра связался с тремя новыми подстанциями. По команде Путина дежурные операторы синхронно нажали на пусковые кнопки в виде футбольных мячей.

Подстанции в Самаре и Калининграде построены с нуля, вблизи футбольных стадионов, на которых будут проходить матчи чемпионата мира, передает РИА Новости. В дальнейшем они также будут обслуживать новые жилые районы этих городов. Московская подстанция «Пресня» прошла комплексную реконструкцию и теперь по мощности больше, чем все мощности города Сочи.

Дежурный ситуационно-аналитического центра доложил главе государства об основных показателях работы электрических сетей РФ. «Схема Крымского энергомоста нормальная, перегон в сторону полуострова 530 мегаватт», — сказал дежурный.

Гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский добавил, что «потребление крымской энергосистемы на текущий момент составляет 589 мегаватт, переток по всем четырем ниткам построенного энергомоста, схема нормальная».

«Мероприятия, предусмотренные по повышению надежности снабжения Крымского полуострова, завершатся в декабре текущего года — связь подстанции “Ростовская” – “Тамань”, чем мы завершим комплекс мероприятий по обеспечению надежности энергоснабжения», — сообщил он.