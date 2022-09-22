Бумажная экология. Депутаты отказались от пластиковых стаканчиков

Члены комитета Госдумы по экологии перешли на бумажные стаканчики желтого цвета, отказавшись от использования пластика.

«Мы от пластиковых стаканчиков ушли, заменив их на бумажные», — сказал перед началом заседания глава комитета по экологии Владимир Бурматов.

На столах у членов комитета по экологии, который в четверг провел заседание, появилась вода «Байкальская», передает РИА Новости.

«А бумага из слоновьего помета сделана, нет?» — поинтересовался один из парламентариев.

В России 2017 год объявлен годом экологии.