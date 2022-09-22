Большие грязные города. Путин обязал навести порядок с утилизацией отходов

Президент РФ Владимир Путин поручил министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому навести порядок с утилизацией отходов, по его словам, это особенно актуально для больших городов, в том числе Москвы, а также Подмосковья.

«И сам принцип этой утилизации, расчетов в этой системе – чрезвычайно важная вещь, с этими талонами и так далее. Надо просто наводить порядок. Особенно, разумеется, это актуально для крупных населенных пунктов и для Центрального федерального округа – Москва и Московская область. Я Вас прошу еще раз с коллегами к этому вернуться», — сказал Путин на встрече с министром.

В свою очередь Донской сообщил, что его министерство сейчас активно взаимодействует с Минстроем, передает РИА Новости.

«Поправки в закон об отходах мы совместно делали, совместно с Госдумой. Сейчас это на площадке Госдумы дорабатывается, будет второе, третье чтение, в этом году должны это все принять», — отметил министр.

Нельзя так же поощрять закрытие полигонов отходов в одном месте и неконтролируемый своз мусора в другое, заявил президент РФ Владимир Путин.