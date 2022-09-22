Человеческая составляющая. Президент назвал «беспардонным» ущемление интересов родителей

Президент РФ Владимир Путин, говоря о ювенальной юстиции, назвал недопустимыми «беспардонное вмешательство» в дела семьи и ущемление интересов родителей. Таким образом он прокомментировал выступление сенатора Елены Мизулиной, посетовавшей на рост полномочий органов опеки и родительского бесправия в РФ.

Президент заявил, что в целом согласен с необходимостью аккуратно действовать в сфере ювенальной юстиции.

«Здесь есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания, и ущемлять интересы родителей недопустимо. У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи, и это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо», — сказал Путин, предложив выработать наиболее оптимальный путь развития в данной сфере.

Путин при этом не согласился с мнением Мизулиной, что существование обширной системы органов опеки в РФ создает и запрос на семейное благополучие. По его словам, это «спорный тезис», так как это равнозначно тому, чтобы сказать, что существование преступности обусловлено запросом со стороны МВД, которое таким образом обеспечивает себе фронт работы.

Президент не согласился и с тем, что Семейный кодекс РФ якобы направлен на уничтожение семей. Путин напомнил, что последняя редакция этого свода действует с 1995 года, «а семья все-таки, слава Богу, существует пока». При этом глава государства признал, что можно проанализировать отдельные положения Семейного кодекса.

Также российский лидер отметил талант семей, способных добром и любовью преодолевать трудности, передает ТАСС.

«В семье, конечно, все бывает, как и везде, но талант людей, которым удается преодолевать все трудности, причем удается их преодолевать если не легко, то на основе добра и любви друг к другу — этот талант очень дорогого стоит, так же, как и создать атмосферу теплоты и добра, взаимной поддержки», — заявил он на встрече с победителями конкурса «Семья года».

«Семья — это сама основа всего нашего общества, всего государства, но дело прежде всего — в человеческой составляющей, — подчеркнул глава государства. — Мы все любим детей, понимаем, что это наше будущее, но не все можем правильно выстроить работу, не все правильно можем организовать эту работу».

Путин также поздравил участников встречи с тем, что они стали лауреатами конкурса «Семья года». Он отметил, что популярность этого конкурса растет, он доказал свою востребованность.