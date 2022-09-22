Без приписок. Путин считает «навязывание» регионам угрозой для единства страны

Президент РФ Владимир Путин в полдень четверга, 14 декабря, должен был начать в столичном Центре международной торговли заключительную в свой третий президентский срок большую пресс-конференцию, но он немного задержался — на восемь минут. В итоге мероприятие продлилось 3 часа 40 минут, за это время президент ответил на более чем 55 вопросов.

Выход президента сопровождался очень редкими аплодисментами. Особенным традиционное мероприятие в этом году сделали предстоящие выборы главы государства, на которых победы ждут опять-таки от Путина, так как Кремль уже объявил, что у него нет конкурентов, хотя кандидатов на этот пост предостаточно.

Так как мероприятие фактически открыло предвыборную президентскую кампанию, то от Путина на 13-ой большой пресс-конференции аккредитованные рекордные 1640 российских и иностранных журналистов ждали не только отчета о проделанной работе, но и раскрытия планов на четвертый срок, который в случае победы на выборах продлится до 2024 года. Ждали вопросов о том, внесет ли Путин изменения в Конституцию, чтобы остаться и дальше, каковы дальнейшие его «победоносные планы» после взятия Крыма, «переворотов» на Востоке Украины и победы в Сирии, будут ли и дальше увеличиваться затраты бюджета на оборону, ожидает ли Россию переход на военные рельсы, как Россия будет выходить из кризиса, какие шаги новый старый президент предпримет для снятия санкций и почему по прошествии 18 лет его правления Россия оказалась «в кольце врагов». На некоторые из них, Путин ответил, от некоторых уклонился.

Традиционно вначале президент обычно говорит об экономических перспективах и проблемах страны, а затем начинаются вопросы от представителей СМИ. Но на этот раз было по-другому — вопросы начались сразу же.

В прошлом году мероприятие длилось три часа 50 минут, и за это время он ответил на 62 вопроса. А рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась четыре часа 40 минут (ответил на 100 вопросов), именно тогда президент Путин поведал, что на своем посту пашет «как раб на галерах».

Прямую трансляцию большой пресс-конференции вели телеканалы «Россия-1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

На сегодня у президента РФ Владимира Путина запланирован еще целый ряд мероприятий: он примет участие в торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества, который состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца, затем у президента будет несколько рабочих встреч, кроме того, в Государственном Кремлевском Дворце Путин посетит торжественный вечер, посвященный 60-летию создания Военно-промышленной комиссии.

Напомним, первую большую пресс-конференцию Путин провел в 2001 году, поводом для нее послужило значительное число заявок от СМИ на интервью с президентом России. Всего в 2001-2016 годах состоялось 12 таких пресс-конференций: семь в 2001-2008 годах (за исключением 2005 года) и пять в 2012-2016 годах. На посту премьер-министра (с мая 2008 по май 2012 года) Путин не встречался с прессой в подобном формате и возобновил его только после очередного избрания на пост главы государства.

Самой короткой по времени — один час 35 минут — была первая встреча с журналистами в 2001 году, самой продолжительной — четыре часа 40 минут — пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжается более трех часов.

На вопрос, зачем он опять идет на выборы и какова его миссия, президент ответил, что Россия должна быть устремлена в будущее, а политическая система ее должна быть гибкой. О политической программе Путин не захотел говорить, отметив, что она у него практически есть.

«Главное, на чем надо сосредоточить внимание власти и общества, — развитие инфраструктуры, вопросы здравоохранения, образования, высокие технологии, повышение производительности труда, — но все это должно быть нацелено на повышение доходов граждан», — сказал Путин.

На вопрос корреспондента «Экономической газеты», за счет чего идет экономический рост в России и есть ли для него реальные предпосылки, президент заметил, что экономика действительно растет и никаких приписок тут нет.

«Рост ВВП — 1,6%, рост промышленного производства — 1,6%, хорошие темпы развития у фармацевтики и сельского хозяйства, развивается автопром», — сообщил президент. Кроме того, «у нас рекордный урожай за всю историю». «Такого урожая вообще никогда не было. Растет экспорт. Россия вышла на первое место в мире по объему экспорта зерновых», — напомнил Путин.

«На чем основывается такой рост… Во-первых, мы преодолели два резких шока: снижение цен на энергоносители и второе — внешние ограничения и так называемые санкции. Наше развитие стало опираться на внутренний спрос. Мы перешли не только в рецессию, но и в стадию уверенного развития. Прямые иностранные инвестиции достигли 23 млрд долларов. Инфляция рекордно низкая — 2,5%. Дефицит бюджета 2,5%. Все это показывает, что идет реальное оздоровление экономики», — заявил Путин.

способом решить проблему обращение к президенту?«, Путин заявил, что вообще “миф о ручном управлении Россией сильно преувеличен”.

«Миф о ручном управлении — он сильно преувеличен», — сказал глава государства и подчеркнул, что колоссальный массив работы проходит через федеральное правительство и через региональные власти.

Что же касается реакции на обращения граждан в ходе «прямой линии» и других подобных мероприятий, то, как отметил Путин, включаемое в таких случаях ручное управление «призвано затем систематизировать» решение затронутых проблем. В связи с этим президент напомнил, как он «выкатывал на стол» губернаторам вопросы, с которыми обращались люди на «прямую линию».

Планов по укрупнению регионов нет и быть не может, заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

«Я хочу подчеркнуть, что и в Татарстане, и в других национальных республиках, которые меня услышали, мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации, потому что любой народ — и маленький, и большой — он должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с народами России, которую он считает наиболее для него приемлемой, оптимальной. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может», — сказал глава государства.

Отвечая на вопрос о выполнении «майских указов», Путин напомнил, что, «когда указы вышли, начался плач Ярославны, что они невыполнимы». Но, «если бы не было этих ориентиров по поводу роста зарплат в бюджетной сфере, было бы хуже, поэтому мы сделали правильно». «Уверен, что в 2018 году показатели будут достигнуты», — считает Путин, подчеркнув, что в целом «майские указы» выполняются удовлетворительно.

Говоря о выполнении «майских указов» в части выполнения обязательств по расселению аварийного жилья, президент обратил внимание, что «ветхое и аварийное жилье — разные вещи». «Задача по аварийному жилью практически решена. Кроме того, удалось урегулировать проблему с местами в детсадах», — сказал Путин.