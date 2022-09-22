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Предельная численность. Путин на Новый год уволил каждого пятого гаишника

05 января, 22:32
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Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о сокращениях в МВД коснется исключительно сотрудников ГИБДД, утверждает «Газета.ру» со ссылкой на внутренний приказ ведомства. Среди автоинспекторов сократят каждое пятое место, увольнения не коснутся лишь двух подразделений: по регистрации и по проведению экзаменов на получение прав.

Указ об установлении предельной численности сотрудников МВД, подписанный 31 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По сравнению с предыдущим указом сотрудников МВД должно стать на 10 тысяч меньше. Однако кого конкретно сокращают, из указа неясно: второй и третий пункты обозначены «для служебного пользования».

«Газета.ру», которая осенью сообщила о прекращении приема новых сотрудников в ГИБДД, утверждает, что теперь инспекция переходит к сокращениям. Издание утверждает, что для реализации указа президента в МВД издали внутренний приказ N983.

Из документа следует, что под новое мощное сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Учитывая, что общее количество сотрудников Госавтоинспекции в России по состоянию на осень прошлого года оценивалось в 55 тысяч человек, речь идет о сокращении практически каждого пятого сотрудника ГИБДД.

В приказе также указано, из каких подразделений увольнять не будут: «Исключить сокращение должностей в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений».

Глава московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин объяснил массовые сокращения в ГИБДД постепенными изменениями в самом ведомстве, которое за последние годы стало более технологичным. Кроме того, указал он, сокращается число вакансий, а не работников — с учетом недобора во многих подразделениях уберут не людей, а «пустые» должности.

Автор

Олег Корин

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