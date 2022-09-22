Раньше времени. Путин пообещал с 1 мая МРОТ приравнять к прожиточному минимуму

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняют к прожиточному минимуму раньше срока. Владимир Путин заявил, что это произойдет не 1 января 2019-го, а 1 мая текущего года.

На встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода президент отметил, что несоответствие этих показателей несправедливо и «искривляет рынок труда», сообщает РИА Новости.

Российский лидер рассказал, что разговаривал с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, который предложил ускорить реализацию решения о повышении МРОТ, чтобы оно вступило в силу в День труда.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — пообещал глава государства.

По его словам, это решение коснется четырех миллионов человек.

Президент подписал документ, предусматривающий повышение в 2019 году минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума в конца декабря.

С 1 января 2018 года этот показатель повысился до 85 процентов от величины прожиточного минимума и составил 9489 рублей вместо 7800.

Споры вокруг этого вопроса велись 25 лет. С предложением повысить МРОТ с нынешних 71-72 процентов от прожиточного минимума до 85 и затем уравнять их выступил сам президент.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, комментируя повышение МРОТ, заявил, что это решение свидетельствует о позитивной динамике в российской экономике.

«Ускорение повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума обеспечивается позитивной динамикой российской экономики; соответствующее предложение внесено после реализации первого этапа повышения минимального размера оплаты труда», — приводит слова парламентария пресс-служба фракции.

По словам Исаева, доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума — решение, направленное на борьбу с бедностью, призванное сократить «серую занятость». Как считает депутат, решение также будет стимулом для повышения заработных плат в РФ.

Он также заявил, что президент принял такое решение исходя из возможностей бюджета.