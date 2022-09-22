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Политика > Власть

Расходы на зарплаты. Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

30 января, 08:05
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Рост реальных доходов должен коснуться и бюджетного сектора, и коммерческих предприятий, заявил президент России Владимир Путин.

«Повторю, нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора… и, конечно, коммерческого. Потому что конкурентоспособность предприятий, их устойчивое перспективное развитие сегодня прямо зависит от создания привлекательных условий для самореализации работников», — сказал Путин на церемонии подписания генсоглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что реальные денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7% по сравнению с 2016 годом.

Президент России так же заявил, что рассчитывает на оперативное принятие поправок в законодательство о повышении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, передает РИА Новости.

«Напомню, что уже принято решение с 1 мая этого года уровнять МРОТ и прожиточный минимум, которые составляют 11163 рубля… Рассчитываю, что коллеги в Госдуме смогут в оперативном режиме принять соответствующие поправки в законодательство», — сказал Путин на церемонии подписания генсоглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

Законопроектом, который был опубликован в минувшую пятницу в базе данных Госдумы, предлагается установить МРОТ с 1 мая 2018 года в сумме 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, реализация его положений коснется трех миллионов человек, из которых 1,6 миллиона занято в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 7,5 миллиарда рублей, а работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 31,8 миллиарда рублей.

Автор

Олег Корин

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