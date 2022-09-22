Движение вперед. Госдума приняла закон о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

«Федеральный закон принят единогласно, поздравляю, коллеги! 402 — за, против — нет, воздержались — нет», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит ТАСС.

Володин назвал принятый закон «движением вперед».

«За 17 лет страна, которая претерпела серьезные изменения, вышла на такие решения, и мы с вами сегодня принимаем законопроект, приравнивая МРОТ к прожиточному минимуму. Это серьезное решение, оно касается миллионов наших граждан», — сказал спикер.

«Это решение однозначно мы должны отмечать как движение вперед по пути социальной защиты граждан», — подчеркнул он.

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев высказал мнение, что решение повысить МРОТ до 11163 рублей оптимальное. По его словам, если бы сумма была большей, «денег у частных предприятий не прибавилось бы».

«А это значит, что люди вместо ожидаемого роста заработной платы получили бы рост безработицы, сокращение реально работающих», — пояснил он, подчеркнув, что последствия подобных социально значимых решений нужно строго просчитывать.

Исаев заверил, что нынешнее повышение МРОТ не последнее. «В конце концов мы выйдем на то, что МРОТ должен быть не ниже минимального потребительского бюджета. Но для всего этого необходимо обеспечить развитие экономики», — заключил депутат.

Проект закона был предложен президентом РФ Владимиром Путиным после встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода, когда глава государства заверил, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму уже в начале мая. Законопроект о повышении МРОТ был внесен президентом на рассмотрение Госдумы 26 января.

Ранее аналогичным законом, принятым Госдумой в декабре прошлого года, повышение предусматривалось с 1 января 2019 года.

В настоящее время МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. С 1 мая, согласно принятому закону, он будет составлять 11163 рублей, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. Таким образом, суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.

МРОТ — минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. От этого показателя зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам; выплат трудоспособным гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом с детства; размер стипендий и минимального пособия по безработице.

Прожиточный минимум — стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. В прожиточный минимум входят ежемесячные платежи и сборы.