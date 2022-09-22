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Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

26 февраля, 12:39
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Новая государственная программа вооружения (ГПВ) подписана президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил в интервью газете «Коммерсант».

«Да, документ подписан президентом. Изначально ГПВ должна была быть принята в 2016 году, однако из-за событий 2014 года, связанных с падением цен на нефть и валютными скачками, финансово-экономический блок правительства не смог выдать точный макроэкономический прогноз», — сказал Рогозин.

«Минобороны выступило с инициативой отложить ее принятие до стабилизации ситуации, тем более что нынешняя ГПВ действует до 2020 года. Президент на заседании ВПК идею поддержал. Это было мудрое решение», — подчеркнул он.

По словам вице-премьера, в последние месяцы проект программы корректировался на основе вводных, полученных в Сирии.

«Была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах. Прежде всего это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности. Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники», — сообщил Рогозин.

В Сирии на периодической основе на авиабазе в Хмеймиме и базе ВМФ в Тартусе работали бригады специалистов более чем от 50 предприятий промышленности.

Напомним, 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока Владимир Путин не подписывал государственную программу вооружений до 2027 года.

В конце 2017 года сообщалось, что основным приоритетом новой ГПВ станет развитие систем ядерного сдерживания. Отмечалось, что особое внимание в новой ГПВ будет также уделено высокоточному оружию — речь, в частности, идет об авиационных и космических системах высокоточного оружия, а также о наземных системах.

В ГПВ была запланирована и работа по созданию самолета вертикального взлета, отмечает ТАСС. Речь идет о создании самолетов с укороченным взлетом и посадкой и о самолетах с вертикальным взлетом. Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн — на синхронизацию.

Государственная программа вооружения — документ среднесрочного планирования технического переоснащения армии и флота. Она учитывает анализ и оценки возможных угроз национальной безопасности России.

Создание ГПВ координируется Министерством обороны РФ, которое привлекает к разработке документа другие министерства и силовые ведомства, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Автор

Олег Корин

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