6 марта

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Политика > Власть

Надежные барьеры. Путин призвал ФСБ усилить защиту от киберугроз

05 марта, 19:58
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ призвал сотрудников ведомства усилить защиту информационного пространства России от киберугроз. Текст выступления главы государства опубликован на его официальном сайте.

По словам Путина, «нужно усилить защищенность информационного пространства России от современных киберугроз, для этого совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, повышать надежность сети конфиденциальной связи органов власти, силовых структур».

Президент также поблагодарил ФСБ за участие в борьбе с терроризмом. Глава государства отметил, что в 2017 году в России было предотвращено 25 терактов.

«Хочу вас, коллеги, за это отдельно поблагодарить, потому что за каждой из этих цифр — спасенные, сохраненные жизни наших граждан», — сказал Путин.

Кроме того, он похвалил сотрудников ФСБ за результативную работу по борьбе с коррупцией. «При участии ФСБ России за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ. В том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан, тем самым наносил серьезный, прямой ущерб развитию России», — пояснил российский лидер.

Выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, глава государства подчеркнул, что в последние годы иностранные разведки «весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки».

«Только в течение 2017 года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб. Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера», — указал Путин.

По его словам, ответственные задачи стоят и перед Пограничной службой ФСБ. В рамках программы «Государственная граница», рассчитанной до 2021 года, будет модернизирована инфраструктура погранучастков.

Кроме того, необходимо будет повысить уровень их обеспечения современными средствами охраны, «создавать надежные барьеры на пути трансграничной, транснациональной преступности, международных террористов, контрабандистов и наркодилеров», добавил Путин.

2 марта президент РФ подписал указ, согласно которому данные о мерах обеспечения критической безопасности информационной инфраструктуры России были включены в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.

Помимо сведений о мерах обеспечения критической безопасности, в перечень вошли также данные, раскрывающие защищенность информационной инфраструктуры от компьютерных атак.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта
Новая статья

5 марта

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим
Новая статья

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов
Новая статья

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид
Новая статья

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450
Новая статья

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

02 марта 2018

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

Образовательный кредит. Минобнауки гарантировало 57% бюджетных мест в ВУЗах

28 февраля 2018

Образовательный кредит. Минобнауки гарантировало 57% бюджетных мест в ВУЗах

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

26 февраля 2018

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

Парады и моржи. Россияне с размахом отметили 23 февраля

23 февраля 2018

Парады и моржи. Россияне с размахом отметили 23 февраля

05 марта 19:58 Новая статья

Надежные барьеры. Путин призвал ФСБ усилить защиту от киберугроз

05 марта 06:07

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

04 марта 17:56

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

02 марта 05:41

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

28 февраля 06:59

Образовательный кредит. Минобнауки гарантировало 57% бюджетных мест в ВУЗах

27 февраля 09:08

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

26 февраля 12:49

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

26 февраля 12:39

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

24 февраля 16:28

Дополнительные трудности. В Кабардино-Балкарии потомкам фронтовиков вручили затерявшиеся с войны награды

23 февраля 20:13

Парады и моржи. Россияне с размахом отметили 23 февраля

21 февраля 19:03

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

21 февраля 18:18

Дышим носом. На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы

20 февраля 14:49

Специальная охрана. Минобрнауки займется вопросом обеспечения безопасности школ

19 февраля 11:25

Безрецептурные супермаркеты. В России может закрыться половина работающих аптек

16 февраля 15:16

Движение вперед. Госдума приняла закон о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума

12 февраля 09:38

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

12 февраля 09:04

Обошли американцев. Российские фигуристы взяли серебро командного зачета на Олимпиаде

11 февраля 22:18

Гвардейцы Масленицы. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России

07 февраля 20:21

Биологический комплекс. Каждый регион сможет выбрать, в каком часовом поясе жить

06 февраля 05:41

Качество на подлинность. Стартовала масштабная проверка коньяка в российских магазинах

05 февраля 06:08

Свободное посещение. Военные подключились к ликвидации последствий снегопада в Центральной России

02 февраля 20:18

Годовщина Сталинградской битвы. Авиашоу «Стрижей» собрало 150 тысяч зрителей

01 февраля 05:32

Массовые проценты. В России проиндексируют выплаты льготникам

31 января 19:59

Армия преемница. В Волгограде прошла репетиция парада к юбилею победы под Сталинградом

31 января 18:45

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

30 января 15:08

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

30 января 12:01

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

30 января 08:05

Расходы на зарплаты. Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

29 января 18:14

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

28 января 13:57

Излечимы тотально. Онкологи обещают побороть рак через 15-20 лет

28 января 07:41

Задачи для талантов. В 15 регионах создают центры по выявлению одаренных детей

27 января 19:25

Необычная трасса. В Карелии стартовали международные гонки на собачьих упряжках

25 января 17:11

Как остаться молодым. Путин посоветовал студентам не бояться ошибок

24 января 12:34

Борьба с победителями. В России обсуждают отстранение «чистых» спортсменов от олимпиады

24 января 08:19

Земля для Лас-Вегаса. Игорная зона в Крыму начнет работать в сентябре 2019 года

23 января 18:57

Особые меры. Аномальные холода пришли в 21 регион России

22 января 10:55

Шокирующее устройство. Крымский мост сможет выдержать девятибалльное землетрясение

18 января 08:48

Охота с прибылью. Для сохранения оленей на Камчатке платят за отстрел волков

17 января 09:55

17 миллионов прививок. В России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ

16 января 17:43

Чистые требования. Россиян могут допустить на Олимпиаду под флагом и гимном СССР

15 января 08:13

Забавы с дронами. Полиция и Росгвардия будут контролировать беспилотники

13 января 10:31

Проводы полярной ночи. Жители Мурманска с аккордеоном встретили зимнее солнце

12 января 07:42

Лидеры по мошенничеству. Кражи стали самыми раскрываемыми преступлениями в России

11 января 09:36

Против движения. В России запретили выбрасывать окурки из окон машин и поездов

10 января 20:00

Раньше времени. Путин пообещал с 1 мая МРОТ приравнять к прожиточному минимуму

09 января 06:35

Комиссия по реформе. Чиновников будут стимулировать да деньги от сокращения госслужащих

08 января 21:23

Удаленная кардиограмма. Нижегородские ученые создали киберсердце

06 января 17:50

Снежный праздник. Скульпторы подарили Новосибирску на 125-летие ледяные новостройки