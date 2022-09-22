Надежные барьеры. Путин призвал ФСБ усилить защиту от киберугроз

Президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ призвал сотрудников ведомства усилить защиту информационного пространства России от киберугроз. Текст выступления главы государства опубликован на его официальном сайте.

По словам Путина, «нужно усилить защищенность информационного пространства России от современных киберугроз, для этого совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, повышать надежность сети конфиденциальной связи органов власти, силовых структур».

Президент также поблагодарил ФСБ за участие в борьбе с терроризмом. Глава государства отметил, что в 2017 году в России было предотвращено 25 терактов.

«Хочу вас, коллеги, за это отдельно поблагодарить, потому что за каждой из этих цифр — спасенные, сохраненные жизни наших граждан», — сказал Путин.

Кроме того, он похвалил сотрудников ФСБ за результативную работу по борьбе с коррупцией. «При участии ФСБ России за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ. В том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан, тем самым наносил серьезный, прямой ущерб развитию России», — пояснил российский лидер.

Выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, глава государства подчеркнул, что в последние годы иностранные разведки «весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки».

«Только в течение 2017 года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб. Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера», — указал Путин.

По его словам, ответственные задачи стоят и перед Пограничной службой ФСБ. В рамках программы «Государственная граница», рассчитанной до 2021 года, будет модернизирована инфраструктура погранучастков.

Кроме того, необходимо будет повысить уровень их обеспечения современными средствами охраны, «создавать надежные барьеры на пути трансграничной, транснациональной преступности, международных террористов, контрабандистов и наркодилеров», добавил Путин.

2 марта президент РФ подписал указ, согласно которому данные о мерах обеспечения критической безопасности информационной инфраструктуры России были включены в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.

Помимо сведений о мерах обеспечения критической безопасности, в перечень вошли также данные, раскрывающие защищенность информационной инфраструктуры от компьютерных атак.