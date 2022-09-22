Искусственный интеллект. Названы наиболее востребованные направления для молодых специалистов

Цифровизация, искусственный интеллект, биология и медицина — наиболее востребованные направления для молодых специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это цифровизация экономики, робототехника, это искусственный интеллект, это все, что связано с биологией, медициной и генетикой», — сказал Путин в ходе общения с участниками Всероссийского форума рабочей молодежи, отвечая на вопрос, какие направления в России наиболее востребованные.

Шестой Всероссийский форум рабочей молодежи проходит в Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта, передает РИА Новости. Мероприятие объединяет молодежь из 38 регионов России: от Калининграда до Камчатского края. Президент России Владимир Путин во вторник посетил форум.

На совещании по развитию среднего профессионального образования президент России Владимир Путин заявил, что российская система подготовки кадров должна соответствовать лучшим в мире, а также задавать мировые стандарты.

«Важно, используя накопленный опыт и методики, сделать так, чтобы вся наша система подготовки кадров соответствовала лучшим, и сама задавала высокие мировые стандарты, учитывала те глобальные технологические перемены, которые происходят в мире», — сказал Путин.

Президент напомнил, что за последние 17 лет бюджетные вложения в совершенствование системы среднего профессионального образования увеличились в реальном выражении почти в два раза, а в номинальном — в девять.

«Вместе с предприятиями сделан значительный шаг вперед в развитии дуального образования, в котором тесно интегрированы и обучение, и практика. Бизнес все чаще берет под свое начало колледжи и техникумы, активно участвует в проведении чемпионатов по рабочим профессиям», — добавил Путин.