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Политика > Власть

Рассекречено Путиным. Минобороны показало учения гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

11 марта, 14:06
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Военные провели учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» — нового российского высокоточного оружия, которое было рассекречено президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Согласно заявлению Минобороны, которое приводит «Интерфакс», ракета успешно поразила заданную цель на полигоне на юге страны.

«Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса “Кинжал” в заданном районе. Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно», — сообщили в ведомстве.

В заявлении также указывается, что «в ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса», предназначенного для уничтожения наземных и морских целей.

По данным военных, с начала 2018 года по плану боевой подготовки экипажи авиационного комплекса выполнили уже более 250 полетов «днем и ночью в различных метеоусловиях».

«Наличие комплекса “Кинжал” существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий», — цитирует агентство главкома ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью «комплекс “Кинжал” не имеет аналогов в мире».

О существовании этой ракеты Путин объявил в ходе своего «взрывного» послания Федеральному собранию. Глава государства сообщил, что испытания «Кинжала» уже завершены, и он еще 1 декабря был поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО).

«Важнейшим этапом в разработке современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы наверняка поняли, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены», — сказал президент.

Глава государства уточнил, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Путин отметил, что это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боевые заряды.

В НАТО посчитали послание Путина угрозой в адрес членов альянса. Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников по НАТО, неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона альянса не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, запущенных за пределами евроатлантического пространства«, — подчеркнула 2 марта Оана Лунгеску, официальный представитель альянса.

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Автор

Олег Корин

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