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Политика > Власть

До 100 лет «не досидит». Более 55 миллионов россиян проголосовали за Путина

19 марта, 08:03
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Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,67% голосов после обработки 99,75% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,67%, сообщает РИА Новости. Явка избирателей составила, по предварительным данным, 67,4%.

Четвертое место занимает выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. Затем следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») с 0,68%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») с 0,65% голосов.

По данным ЦИК, Путин установил два исторических рекорда президентских выборов в России: по проценту полученных голосов и по их абсолютному количеству.

В некоторых регионах подсчитаны все голоса. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе Путин получил наибольшую поддержку в Кабардино-Балкарской Республике — 93,38% голосов. На втором месте в регионе — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 4,15% голосов, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На втором месте по количеству проголосовавших за Путина в округе Чеченская Республика — там его поддержка достигла 91,44%. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 4,62%. Третье место за Сергеем Бабуриным («Российский общенародный союз») — 1,18%, передает «Интерфакс». Четвертое место занял основатель «Яблока» Григорий Явлинский — у него 0,75% голосов, далее — Ксения Собчак («Гражданская инициатива») с 0,54%, за ней идет Борис Титов («Партия роста»), получивший 0,51%. Седьмое место у Максима Сурайкина («Коммунисты России»), набравший 0,32%. Меньше всего голосов в регионе получил лидер ЛДПР Владимир Жириновский — у него 0,25% голосов.

В Дагестане 90,73% проголосовавших отдали свой голос Путину. В Карачаево-Черкесской Республике он получил 87,64% голосов. В Ингушетии за Путина проголосовали 83,17%.

Путин с большим отрывом побеждает на выборах президента РФ в Краснодарском крае по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий. Он получил 2 млн 400 тыс 40 голосов избирателей или 81,61%, сообщили «Интерфаксу» в крайизбиркоме. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 9,9% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 4,58%, Ксения Собчак — 0,92%, Борис Титов — 0,65%, Максим Сурайкин — 0,54%, Сергей Бабурин — 0,5%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,5%. Явка избирателей на Кубани составила — 78,9%.

Владимир Путин лидирует по предварительным итогам голосования на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в регионах Дальнего Востока. Путин набрал 64,38% в Якутии, 65,26% в Приморье, 65,78% в Хабаровском крае (в среднем по стране — 76,65%). В других регионах этот результат колеблется от 65,75 до более чем 72%. Наибольшим результат у Владимира Путина в Чукотском автономном округе, где он набрал 82,31% голосов.

Следующий за Путиным на втором месте Павел Грудинин, который, набирая в среднем по стране 11,82%, в регионах Дальнего Востока получил сравнительно больше процентов голосов: 27,25% в Якутии, 21,39% в Приморье, 18,62% в Амурской области, 18,42% в Хабаровском крае, 18,12% в Еврейской автономии.

В других регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) результат Грудинина колеблется в пределах 14-17%, за исключением Чукотского автономного округа, где этот кандидат набрал 5,86% голосов избирателей. Как заявили опрошенные региональные эксперты, результаты Грудинина на Дальнем Востоке, превышающие средние показатели голосования по стране, объясняются особенностями региона: его экономическое развитие только начинается, и население пока не видит быстрых изменений в своей жизни, отмечает ТАСС.

Напомним, ранее, вскоре после завершения голосования, на Манежной площади в центре Москвы стартовал митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым», на котором выступил президент РФ Владимир Путин с речью, посвященной своему переизбранию до 2024 года.

Путин начал свое выступление с приветствия и благодарностей: «Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь в центре столицы. Спасибо вам за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, и к нашим сторонникам со всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат».

На пресс-конференции в своем выборном штабе Путин заявил, что у него пока нет планов реформы Конституции страны. О кадровых решениях Путин, по его словам, сообщит после инаугурации. Он также ответил на вопрос, собирается ли он участвовать в выборах 2030 года.

«Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», — сказал президент.

Автор

Олег Корин

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