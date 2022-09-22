Обычаи и традиции. Президент поздравил православных россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих светлое Христово Воскресение, с Пасхой, сообщает пресс-служба Кремля.

«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи», — говорится в обращении президента.

Путин направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, передает РИА Новости, в котором отметил, что православная церковь под его предстоятельством укрепляет и развивает многовековые духовные, культурные традиции народа, проводит важную социальную работу и многое делает для воспитания подрастающего поколения, поддержания гражданского мира и согласия в обществе.

Пасха — главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.