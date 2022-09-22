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Политика > Власть

Рейтинг обогащения. Президент и чиновники правительства отчитались о доходах

14 апреля, 11:47
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также чиновники кремлевской администрации и члены правительства, отчитались о своих доходах и финансовых поступлениях членов своих семей за 2017 год. Соответствующие декларации опубликованы на сайтах Кремля и кабмина 13 апреля.

Задекларированный доход Путина в минувшем году составил 18 728 268 рублей. Таким образом, его доход в 2017-м увеличился более чем вдвое в сравнении с двумя предыдущими годами: в 2016-м Путин задекларировал 8,86 млн руб., в 2015-м — 8,9 млн.

При этом в декларации за 2017 год в списке объектов недвижимости, находящихся в собственности Путина, отсутствует земельный участок площадью 1500 кв. м., упомянутый в предыдущих декларациях, отмечают «Ведомости».

Именно за счет продажи этой земли доход Путина за 2017 год увеличился почти на 10 млн рублей, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам.

«Да, продал участок», — цитирует его «Интерфакс».

В остальном перечень имущества президента не изменился. Супруги у него сейчас нет, а две дочери Путина — совершеннолетние, поэтому сведения об их доходах и имуществе не раскрываются.

Доход премьера Дмитрия Медведева в минувшем году, согласно его декларации, составил 8,56 млн рублей. Примерно столько же было и в 2016-м. Имущество премьера за год не изменилось.

Его супруга Светлана в прошлом году, согласно декларации, не получила ни копейки, как и в предыдущие годы. Единственный сын Медведевых Илья — совершеннолетний.

Больше всех среди министров в минувшем году обогатился вице-премьер Дмитрий Хлопонин — почти на три миллиарда рублей, установив рекорд по доходам за время работы в правительстве Медведева, отмечается в другой публикации «Ведомостей».

Согласно декларации Хлопонина, его доход в 2017 году превысил 2,9 млрд руб.

При этом из списка собственности вице-премьера исчез дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок площадью 8223 кв. м в Италии. Зарубежная недвижимость чиновника была продана, подтвердила газете представитель Хлопонина.

Согласно декларации, теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России. Помимо этого он задекларировал четыре автомобиля: Bentley, два Mercedes и Jaguar.

Задекларированный доход супруги Хлопонина за минувший год составил немногим более 4 млн руб.

На второе место по доходам в правительстве в 2017 году взлетел с 19-го министр сельского хозяйства Александр Ткачев, задекларировавший 548,2 млн руб.

На третьей позиции в этом своеобразном рейтинге оказался вице-премьер Юрий Трутнев с 377,2 млн руб. дохода в прошлом году.

Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка второй год подряд стала лидером по размерам доходов среди жен высших чиновников Кремля и правительства.

Согласно декларации семьи Пескова, доход Навки в 2017 году составил 200 385 746 рублей. Это примерно на 80 млн больше, чем в 2016 году, и в 14 раз больше дохода самого Пескова в 2017-м, отмечает ТАСС.

На втором месте удержалась жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга Шувалова, чьи доходы в 2017-м значительно выросли: в нынешней декларации фигурирует цифра 89 145 433 рубля против 61 млн руб. в 2016-м.

Третье место по доходам по итогам 2017 года перешло от жены вице-премьера Аркадия Дворковича Зумруд Рустамовой к супруге министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня Елене Налимовой, которая в прошлом году обогатилась на 73 201 167 рублей — примерно на 20 млн больше, чем в 2016-м. Доходы Рустамовой, напротив, в минувшем году сократились до 52 368 178 рублей с 60,5 млн руб. годом нее.

Далее по объему прибыли в 2017 году среди жен высших кремлевских и правительственных чиновников, согласно декларациям, расположились пассии министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова (62,9 млн), главы Минсельхоза Ткачева (38,2 млн), министра культуры Владимира Мединского (36,3 млн), старшего референта президента РФ Ярослава Шабанова (33,8 млн), вице-премьера Дмитрий Козака (23,8 млн), спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова (23,5 млн), вице-премьера Сергея Приходько (23,2 млн), помощника президента РФ по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова (17,7 млн рублей), министра труда и соцзащиты Максима Топилина (17,1 млн) и начальника управления в администрации президента РФ Александра Смирнова (14,4 млн), перечисляет агентство.

Автор

Олег Корин

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