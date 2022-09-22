Профподготовка 2030. Президент поручил вывести цирк на самоокупаемость

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по совершенствованию законодательства в части, которая касается цирковой деятельности, провести ряд мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы цирков, входящих в структуру компании «Росгосцирк», а также вывести предприятие на полную самоокупаемость к 2020 году, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся цирковой деятельности, включая утверждение положения о гастрольно-прокатной деятельности цирков, порядка показа в цирках представлений, подготовленных участниками циркового дела, не входящими в структуру федерального казенного предприятия “Российская государственная компания”, порядка привлечения и отбора независимых прокатчиков, а также методики расчета ставок отчислений прокатчиков названному предприятию», — говорится в тексте документа.

Также президент поручил провести мероприятия, направленные на развитие цирковой деятельности в рамках реализации положений Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, передает РИА Новости. Согласно документу, необходимо принять и осуществить программу по улучшению материально-технической базы цирков, чтобы повысить качество оказываемых услуг и обеспечить комфортные условия для зрителей и артистов.

Кроме того, необходимо принять меры, чтобы к 2020 году доход «Росгосцирка» от проведения цирковых и иных мероприятий увеличился, а само предприятие вышло на самоокупаемость. Доклад по этому поводу должен быть подготовлен до 16 августа нынешнего года.

Согласно документу, до 10 октября правительству необходимо подготовить доклад об обоснованности отнесения зданий цирков к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, до 10 сентября — «разработать и утвердить комплекс мер, направленных на создание и прокат в иностранных государствах цирковых программ, в том числе предусмотреть выделение грантов на эти цели и субсидирование перевозки участников цирковых программ и циркового имущества».

До 8 октября поручено рассмотреть вопрос о создании общероссийских центров развития циркового искусства, которые будут осуществлять деятельность по профподготовке, переподготовке и повышению квалификации деятелей циркового искусства.