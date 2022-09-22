«Времени на раскачку нет». В Кремле состоялась инаугурация президента

В Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Для него она стала уже четвертой по счету. Мероприятие проходило при повышенных мерах безопасности: в центр Москвы были стянуты сотрудники МВД и Росгвардии. Трансляция церемонии началась ровно в 12:00 на ряде российских каналов, включая Первый. Она продлилась около часа.

За несколько минут до полудня президент покинул Первый корпус Кремля, где находится его рабочий кабинет, и отправился в парадную резиденцию главы государства — Большой Кремлевский дворец — для принесения присяги. СМИ отмечают, что Путин отправился на инаугурацию на автомобиле проекта «Кортеж».

У входа в БКД Путина встретил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Приняв рапорт Хлебникова, Путин поднялся по Большой парадной лестнице и под звуки встречного марша и фанфар прошел по анфиладе залов — через Георгиевский и Александровский в Андреевский.

Положив правую руку на Конституцию, Путин произнес текст присяги, после чего председатель Конституционного суда России объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти. Сообщение о вступлении Путина в должность появилось на сайте Кремля.

Тем временем в Большом Кремлевском дворце зазвучал гимн России и все собравшиеся начали петь его слова. В это время телеканалы показали кадры, как военнослужащие пытаются поднять штандарт президента над Кремлем, однако им это не удалось — флаг застрял посередине флагштока, пишет «Московский комсомолец». Тогда, по данным газеты, режиссер телетрансляции показал флаг России, который был поднят на другом шпиле.

Далее Путин обратился с речью к гражданам РФ. В ходе нее он назвал Россию страной «грандиозных побед и свершений» и поблагодарил россиян за поддержку на прошедших выборах президента.

«В этой поддержке вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше», — отметил он.

Президент также заверил, что, в очередной раз вступая в должность президента России, «особенно остро» осознает свою «колоссальную ответственность перед каждым» из россиян. Служение России для него «превыше всего», заявил он. Путин добавил, что считает «своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего», «мирного и процветающего».

Он пообещал оправдать запросы общества и сделать все для процветания России. «Времени на раскачку нет», — подчеркнул Путин.

«Коммерсант» отмечает, что инаугурационная речь 2018 года была больше, чем в прошлые годы, посвящена международной повестке.

Глава государства отметил, что Россия за прошедшие годы смогла добиться многого — научилась отстаивать свои интересы и сумела возродить гордость за Отечество. Также страна обеспечила свою безопасность и обороноспособность. Этим сферам будет уделяться внимание и в будущем, заверил он. Но сейчас главный вопрос — это внутренние проблемы, безопасность и здоровье россиян. Наш ориентир — Россия для людей, заявил Путин.

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни», — считает он.

«Для этого нужна свобода в обществе, которое отторгает дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину», — сказал Путин.

Основными задачами государства лидер страны назвал повышение качества жизни россиян, в том числе образования и здравоохранения, а также охрану материнства и детства, и пообещал приложить все усилия для реализации этих целей.

Президент отметил, что достижение подобных целей потребует напряженной работы «всего российского общества, всех ответственных политических и гражданских сил». Также он подчеркнул, что достичь вышеуказанных целей способно только «свободное общество».

Путин говорит о необходимости расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых — для всех неравнодушных граждан. Это необходимо для обновления России. В связи с этим президент упомянул про «дерзновенную» молодежь. Он рассчитывает, что ее представители способны «стать настоящими лидерами перемен», но при этом «будут верны ценностям правды и справедливости», которые пронесли старшие поколения.

После окончания речи Путин спустился в зал к стоящим там гостям и лично поприветствовал некоторых из них. Так, рукопожатия президента удостоились стоявшие в первом ряду патриарх Кирилл и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Также в зале среди приглашенных на церемонию находились супруга первого президента России Наина Ельцина, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой.

РИА «Новости» передает, что среди приглашенных также были музыкант Юрий Башмет, хоккеист Илья Ковальчук, режиссер Карен Шахназаров, экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

РБК пишет, что всего в залах Большого Кремлевского дворце дворца церемонию наблюдали 3,5 тысячи человек — члены правительства, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, судьи Конституционного Суда, чиновники, общественные деятели, представители духовенства и так далее.

После окончания речи Путина со стороны Кремлевской набережной артиллерийские орудия произвели 30 торжественных залпов холостыми зарядами. На этом первая часть церемонии инаугурации завершилась. Глава государства прошел по внутреннему переходу БКЗ и через Грановитую палату вышел на Соборную площадь, чтобы принять парад Президентского полка.

На Соборной площади президента ожидали более 2000 гостей — представители различных волонтерских и добровольческих организаций, члены избирательного штаба Путина и его доверенные лица. Это стало одной из особенностей нынешней церемонии инаугурации, так же как и отказ главы государства от традиционного проезда кортежа по Москве в Кремль.

Также РБК писал, что церемонию может посетить Сулейман Керимов, который находится в Москве по разрешению французского суда. Об этом изданию сообщал помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский. Напомним, что в минувшие выходные сообщалось о госпитализации Керимова.

Из иностранных гостей на инаугурацию был отправлен временный поверенный в делах литовского посольства в Москве Гедрюс Галкаускас. Также среди гостей, приглашенных на церемонию, находился американский актер Стивен Сигал, получивший в 2006 году российское гражданство. Как передавал «Интерфакс», Сигал прибыл на инаугурацию вместе с супругой.

Перед парадом на Соборной площади Путин поздравил Президентский полк с 82-й годовщиной со дня образования. По окончании мероприятия он подошел к собравшимся на площади гостям церемонии, среди которых были волонтеры избирательных штабов Путина, и поблагодарил их: «Вы делаете очень много», — сказал президент.

«Благодаря Вам у нас есть возможность реализоваться. Мы с Вами», — ответили ему активисты.

Они также пригласили Путина принять участие в ближайших мероприятиях молодежных организаций, в частности во всероссийском молодежном образовательном летнем форуме «Территория смыслов».

На этом трансляция церемонии инаугурации президента РФ завершилась. Президент отправился в Благовещенский собор Кремля на богослужение, которое совершил патриарх Кирилл.