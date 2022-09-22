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Политика > Власть

Война палками и камнями. Путин объявил уменьшение бедности в 2 раза одной из главных задач

07 июня, 17:02
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Президент РФ Владимир Путин в четверг, 7 июня, в 12 часов с небольшим в 16-й раз начал общение с россиянами в формате прямой линии. Но на этот раз в зале не было никого из зрителей. Кроме самого Путина и ведущих — Кирилла Клейменова (Первый канал) и Андрея Кондрашова (ВГТРК) — там присутствовали лишь волонтеры.

В этом году и еще одно нововведение: для того чтобы Путин «в ручном режиме» и в прямом эфире решал проблемы, всем губернаторам было приказано сидеть у экранов и у телефонов. А те, в свою очередь, обязали свои правительства и местные парламенты собраться 7 июня на экстренные заседания, чтобы отработать наказы президента оперативно и «на отлично».

В 2018 году на прямую линию президента поступило около 2 млн вопросов. Они связаны с ростом цен на бензин, онкологией, решением проблем демографии, льготами при трудоустройстве инвалидов, ипотекой для молодых семей, перспективами пенсионной реформы, защитой произведений искусства от вандалов, транспортным сообщением с Крымом, планами Путина встретиться с Дональдом Трампом, ситуацией с журналистом Аркадием Бабченко, отставками губернаторов, перспективами нашей сборной на предстоящем чемпионате мира по футболу и многими другими темами.

Первый вопрос — традиционно экономический. Ведущий Кирилл Клейменов спросил Путина, через какую полосу проходит сейчас Россия — черную, белую или серую.

«В целом мы движемся к белой полосе. Мы вышли к устойчивому росту экономики, растет промышленность, сельское хозяйство. Существенно вырос объем экспорта машин и оборудования. Это говорит о структурных изменениях экономики», — подчеркнул президент, отметив, что экспорт сельхозпродукции превысил экспорт вооружений.

У России низкий уровень задолженности, наблюдается рост золотовалютных резервов. По словам президента, все это говорит о том, что у страны стабильные условия для развития экономики. Растет продолжительность жизни граждан, увеличиваются зарплаты и реальные доходы населения.

«И все это приобрело устойчивую тенденцию. У нас исторический минимум по инфляции, и все это на фоне ускоренного роста прямых инвестиций — 4,4%. У нас продолжает расти продолжительность жизни, мы вышли на устойчивый рост заработанной платы. Реальные доходы населения выросли на 3,8%. Конечно, не каждый человек это на себе ощущает, но в целом это объективная статистика», — заявил Путин.

Отвечая на вопрос о составе правительства, глава государства заметил, что тот план развития, который необходим стране, готовился прежним кабмином. Поэтому если бы в правительство пришли совсем новые люди, то Россия потеряла бы как минимум два года. «Этого времени нет», — отметил Путин.

Новое правительство РФ, назначенное после его недавней инаугурации, имеет все инструменты, необходимые для того, чтобы выполнять свои функции, заявил президент. Но необходима персонализация ответственности министров за реализацию экономических планов.

По его словам, на реализацию задач, определенных в новых майских указах, нужно 8 трлн рублей. Источники этих ресурсов — более эффективное использование ресурсов, настройка макрофинансовых планов и налоговой политики, а также экономический рост.

Путин заявил, что наша задача — уменьшить бедность в России в два раза, отметив, что зарплаты уже выросли почти на 10%.

По его словам, на сокращение числа бедных людей направлено перераспределение в налоговой системе России. Маневры в фискальной деятельности прежде всего будут направлены на сокращение в два раза числа людей, живущих за чертой бедности. Ресурсы должны распределяться справедливо, а помощь гражданам должна быть адресной, провозгласил Путин.

«Речь идет о том, чтобы совершить некоторый маневр в сфере налоговой и фискальной деятельности и направить ресурсы в том числе и на решение этой задачи, создать такие условия, при которых государство сможет оказывать помощь именно тем, кто нуждается в этом, то есть сделать ее более адресной», — пояснил Путин.

Президент отметил, что в 2000-2007 годах удалось в два раза уменьшить количество людей, живущих за чертой бедности, но в период сложных экономических раскладов в 2008-2012 годах эта цифра «немного изменилась в неблагоприятную для нас сторону». «Но сейчас у нас рост заработных плат 9,6%-9,8%, рост реальных доходов увеличился на 3,8%», — добавил он.

Рост цен на бензин — один из самых популярных вопросов. Из Санкт-Петербурга водитель Алексей спросил президента, сколько можно терпеть безудержный рост цен на бензин, отметив, что россияне голосовали в марте за Путина, а он не может ничего сделать с ценой на топливо.

Президент заявил, что рост цен недопустим, и отметил, что у него есть объективные причины. Однако правительство уже приняло ряд решений, чтобы решить эту проблему.

Это результат неправильного регулирования в сфере энергоресурсов, сказал президент. Но уже снижены акцизы по бензину и дизельному топливу, было принято решение отменить повышение акцизов, и к осени введут меры по стабилизации ситуации на рынке.

Затем Путин перенаправил вопрос министру энергетики РФ Александру Новаку, который уверил президента, что цены на АЗС уже не растут с конца мая. А правительство приняло меры, которые работают и оказывают положительное влияние.

«Достигнуты договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен и увеличении поставок на внутренний рынок. Никакого дефицита не отмечается», — заявил Новак.

Правительство предложило ввести пошлины на экспорт нефти, сказал он. Соответствующий проект внесут в Госдуму РФ. Президент в свою очередь подчеркнул, что такая мера не должна стать ударом для нефтяников.

Вслед за ним вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство «30 мая договорилось с нефтяными компаниями о замораживании цен». И правительство будет мониторить ситуацию на АЗС. А ФАС — докладывать кабинету министров о ситуации с ценами.

Следующий вопрос — вернее, тема, так как никакого вопроса бывший главный тренер сборной РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев президенту не задал, — о грядущем чемпионате мира по футболу. Газзаев обратился к президенту с уверениями, как важна его роль в российском спорте и футболе, и в том, что благодаря ему все развивается.

Он пожелал Путину не оставлять без внимания российский футбол, а самого Путина, по словам Газаева, не оставят наши святые. «Вы по духу победитель. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы господь бог вас охранял, чтоб Святой Георгий сопутствовал вашим начинаниям, а Николай Чудотворец даровал Вам крепкое здоровье…» — все говорил и говорил Газзаев.

Наконец он попросил Путина следить за развитием футбола в России и за построенными к ЧМ спортивными объектами.

Путин ответил, что вся инфраструктура в Сочи после Олимпиады хорошо загружена. Это безусловный успех, считает глава государства. По его словам, инфраструктура, построенная к ЧМ, будет работать на развитие спорта и будет окупаться.

«Это все возможно», — заявил Путин.

По его словам, объекты будут эксплуатироваться и самоокупаться. Президент подчеркнул, что стадион — не только футбольное поле, и указал на возможности использования активов. Например, во многих стадионах есть торговые центры.

Очень многое будет зависеть от руководителей регионов, так как спортивные объекты будут переданы региональным властям. Но Путин категорически запретил устраивать на стадионах рынки, как в 90-х годах.

В заключение Путин заявил, что есть надежда, что сборная России покажет себя на домашнем ЧМ, хотя в последнее время она не демонстрировал ярких результатов.

Путину был задан вопрос о мировой «традиции амнистии» после избрания президента. Однако Путин ответил, что такой традиции в России нет, и отметил, что объявление амнистии — это прерогатива Госдумы РФ.

Он добавил, что против того, чтобы привязывать амнистию к президентским выборам.

Многодетная мама из Томска сообщила президенту, что закон о выделении бесплатных участков в регионе не работает. Она стоит в очереди уже восемь лет. Была в очереди 735-я, половину отстояла, столько же осталось. В это время дети взрослеют, их трое. При этом без очереди землю дают семьям, где четыре ребенка, отмечает РИА «Новости».

«Вопрос такой: сколько я еще должна простоять, восемь или десять лет, имея троих детей? Хотелось бы жить и работать на нашей русской земле», — сказала женщина.

Путин ответил, что такая ситуация для него несколько странна — когда говорят, что, чтобы получить землю, нужно не меньше четырех детей.

«Мы должны поощрять такие семьи, как ваши. Но, чтобы выделять землю, нужна инфраструктура, а это траты. Вопрос в том, чтобы распределить расходы», — сказал глава государства. Он пояснил, что можно выделять землю только там, где есть инфраструктура. Кроме того, участок должен быть пригоден для жизни.

Путин обратился к губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Тот пообещал лично встретиться с женщиной, задавшей вопрос, и рассказать о льготах и правах, которые позволят получить землю быстрее. Глава региона пояснил, что участок должен быть подключен к коммуникациям, поэтому очередь идет медленно.

«Проблема-то в том, что у нас в Сибири много земли, но мы же не можем раздать ее без коммуникаций», — сказал он.

Путин выказал недовольство тем, что чиновники не рассказали женщине о ее правах, и подчеркнул, что надо определить, о ком идет речь. Он предложил пересмотреть систему льгот.

Отвечая на вопрос, когда закончатся санкции в адрес РФ, президент заявил, что «такое ощущение, что Россия виновата буквально во всем, такое ощущение, что аргументы не слышат».

Он сказал, что на «интерактивную доску», как он назвал экран, выводились похожие вопросы, и ответил, что да, против России были учреждены санкции, так как в ней видят угрозу и конкурента: «Это ошибочная политика. Надо не сдерживать Россию, а налаживать взаимодействие. Это хорошо скажется на мировой экономике. И постепенно понимание этого приходит».

В связи с усиливающимся давлением на Россию президенту задали вопрос, «будет ли третья мировая война».

Путин ответил цитатой Эйнштейна: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — палками и камнями». Он сказал, что понимание того, что эта война станет концом цивилизации, должно сдерживать всех. Локальные конфликты, конечно, случаются, сказал Путин, но глобальных войн не было. США пытаются сломать этот паритет, но Россия отвечает, и паритет сохраняется, сказал он, напомнив про новые фантастические системы оружия из своего послания Федеральному собранию.

«Пора сесть за стол переговоров», — подытожил Путин.

Страх взаимного уничтожения — важный фактор сдерживания, добавил Путин. По его словам, миру нужны новые модели безопасности.

Он отметил, что западные партнеры в кулуарах то и дело «на ухо» говорят об отмене ограничений. Но теперь они начали говорить об этом и публично, особенно на фоне торговой войны, развязанной США.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях России против Латвии из-за ситуации с русским языком, который не дают там изучать, президент РФ заявил, что метод санкций контрпродуктивен.

Он подчеркнул, что ситуация с «негражданами» в странах Балтии — это беспрецедентный способ ограничения прав.

Трудно представить, чтобы в современном мире сотни тысяч были объявлены «негражданами». Это понятие выдумано Прибалтикой, чтобы ограничить законные права людей, сказал президент. Но наши средства защиты должны быть такими, чтобы не усугублять их положение. Он сказал, что ведется диалог с ЕС.

Путин выразил надежду, что властям стран Балтии станет стыдно за политику в отношении русских меньшинств, обратив внимание на нарушение прав человека в других странах.

Писатель Сергей Шаргунов задал Путину вопрос по видеосвязи: «Мне кажется, Россия всегда была вопреки всему страной свободомыслия… В последнее время получаю много тревожных сигналов, особенно из провинций. Есть исполнители, которые с особым рвением берутся за “экстремизм”. Речь идет не о призывах к насилию, а о нелепых суждениях», которые «квалифицируют» как экстремизм. Шаргунов спросил президента, не стоит ли остановить таких рьяных борцов, которые несправедливо применяют статью об экстремизме. Ведь таким образом под статью можно отнести и высказывания вольнодумца Александра Сергеевича Пушкина.

Глава государства согласился. «Кто будет спорить о том, что надо поставить заслон пропаганде суицида, пропаганде фашизма?» — спросил президент.

По его словам, Россия не пойдет по пути «собрать бы все книги да сжечь» (слова Фамусова из комедии «Горе от ума»: «Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь»).

По его словам, судебная практика должна находиться в поле зрения общественности и корректироваться, потому что в уголовных делах за публикации в социальных сетях нельзя все доводить до маразма и абсурда.

Он добавил, что в судебной системе работают знающие люди. Однако «нужно определиться с понятиями». Путин призвал сосредоточить внимание на этих проблемах.

Отвечая на вопрос о давлении на российских бизнесменов за рубежом, в том числе в Великобритании, где их начали «кошмарить», президент РФ Владимир Путин заявил, что предупреждал бизнесменов о возможности возникновения таких проблем и рекомендовал им хранить свои активы в России.

«По поводу представителей крупного российского бизнеса. Я уже говорил, причем несколько лет назад, на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса. Правда, прозвучало это достаточно грубо. Я не буду сейчас воспроизводить дословно, что я сказал», — заявил Путин в четверг в ходе прямой линии.

«Но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И, предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики», — сказал президент России.

Так он ответил на вопрос, касающийся ситуации, с которой столкнулся, в частности, российский бизнесмен Роман Абрамович в Великобритании. Путин также рекомендовал не считать Абрамовича бизнесменом, нечестно заработавшим свои капиталы.

Путин напомнил, что в 2008 году, когда Россия столкнулась с кризисными явлениями в экономике, которые пришли извне, многие российские компании попали в сложную ситуацию, поскольку набрали большое количество кредитов в западных финансовых учреждениях и «попали в так называемые маржинг-коллы».

Президент сообщил, что тогда было принято решение о докапитализации Внешэкономбанка специальным законом, «забрали себе их кредиты, хотя многие из них тогда готовы были за рубль отдать предприятия».

«Я, будучи тогда председателем правительства, сказал: нет. Мы вам поможем на определенных условиях, заберем ваши кредиты, и вы будете иметь возможность выкупить у нас. Это и произошло: когда ситуация стабилизировалась, они выкупили и остались собственниками предприятий. И правительство получило выгоду, потому что делало эти шаги на определенных условиях. В принципе все прошло нормально», — сказал Путин.

Писатель Захар Прилепин, который сражается не только пером, но и оружием, будучи раньше заместителем командира батальона в Донбассе, а ныне советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, прислал Путину видеовопрос на прямую линию.

Он сказал, что украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира и начать наступательные действия. Что делать в этом случае?

В ответ Путин заявил, что в случае резкой эскалации конфликта последствия для Киева, скорее всего, будут самыми серьезными, так как, по его мнению, жители ДНР и ЛНР не потерпят этого. Он сказал, что может возникнуть угроза украинской государственности в случае обострения в Донбассе.

Путин считает, что власти Украины не намерены решать эту проблему, так как им не нужны избиратели из самопровозглашенных республик, которые ни за что не проголосуют за тех, кто устроил этот конфликт.

Блогеры, собранные вместе к прямой линии в «Москва-Сити», спросили Путина, не будут ли закрыты в России Instagram и YouTube.

В ответ президент заявил, что в России не собираются закрывать никакие популярные соцсети и интернет-ресурсы.

«Я понимаю вашу озабоченность и понимаю озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать», — сказал он.

При этом президент указал, что в курсе ситуации вокруг мессенджера Telegram.

«Я волнуюсь за безопасность людей. Мне спецслужбы говорят, что после взрывов в Петербурге они не могли отследить переписку террористов, которые пользуются зашифрованными мессенджерами», — сказал Путин.

Однако он призвал спецслужбы не ограничивать пространство свободы в интернете.

Путин также сообщил, что, возможно, вскоре в России появится профессия блогер, так как государство заинтересовано в том, чтобы формализовать отношения с представителями этой профессии.

Президент России заявил, что правительство ставит перед собой задачу по продолжительности жизни россиян выйти на показатель 80+.

Он напомнил о задаче увеличить продолжительность жизни, в том числе за счет борьбы с онкозаболеваниями. Россия будет развивать возможности для ранней диагностики рака. Показатель раннего выявления рака должен составлять 70, а не 30%.

«Сегодня раннее выявление (онкологических заболеваний) у нас где-то 30%, а нужно добиться 50-70%, тогда после выявления мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным», — сказал Путин. Он добавил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни.

«Что для этого нужно сделать? Первое — ранняя диагностика. Второе — нам нужно уделить внимания больше ядерной медицине, потому что исследования с помощью новейших средств — они как раз и позволяют выявлять на ранней стадии или купировать то, что уже имеет место», — отметил Путин.

Кроме того, для решения проблемы необходимо обеспечить эффективное, отвечающее современным требованиям лекарственное обеспечение, отметил глава государства. Некоторых результатов уже удалось достичь, подчеркнул президент.

«По детской онкогематологии 90 с лишним процентов излечения у нас, после строительства онкогематологического центра в Москве, а было где-то в районе 30% и меньше. Результаты возможны», — заявил Путин.

Препараты для борьбы с раком должны отвечать современным требованиям, добавил президент.

Кроме того, нужно строить новые онкоцентры и привлекать молодых специалистов.

Программа по борьбе с раком готовится, и ее стоимость до 2024 года оценивается в 1 трлн рублей. Министр здравоохранения Вероника Скворцова подтвердила слова Путина про важность ранней диагностики: «Для нас проблема увеличить настороженность врачей на местах к онкозаболеваниям. 85% врачей первого звена прошли специальную программу».

Вопрос о пенсионном возрасте: будут ли его повышать? Ведь работодатели не хотят принимать к себе сотрудников, которым больше 50 лет.

Президент Путин ответил, что всегда относился к этому «в высшей степени осторожно и аккуратно». По его словам, ключевая задача пенсионной реформы — повышение благосостояния пожилых людей, значительное повышение доходов пенсионеров.

«Вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — сказал Путин. Он отметил, что «это повышение должно быть значительным». Президент пообещал, что кабинет министров представит свои предложения по пенсионной реформе «в самое ближайшее время».

«Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые им предлагаются. Но хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — заключил глава государства.

Говоря о реновации, Путин заявил, что «это масштабный проект». По его словам, вокруг программы было много споров, но основные вопросы уже сняты.

По его словам, 400 млрд рублей на эту программу потратят в ближайшие несколько лет. «Я знаю обо всех спорах и основных вопросах, которые ставили москвичи. Но на сегодняшний день думается, что основные озабоченности сняты», — сказал Путин.

Далее глава государства обратился к мэру столицы Сергею Собянину. Он сообщил, что обеспечено финансирование первого этапа программы, в этом году переселили уже 10 тыс. москвичей, которые получат комфортное жилье.

Собянин поблагодарил Путина за поддержку при принятии федерального закона о реновации.

«Этот закон действительно дает гарантии возможности переселения из ветхого жилья около миллиона москвичам», — подчеркнул мэр.

«Мы должны обеспечить комфортное проживание жителей — и тех, кто подпадает под реновацию, и тех, кто находится в соседних домах. Речь идет о транспортной, социальной, инженерной инфраструктуре. Это очень важная работа», — заявил мэр Москвы президенту России.

Россия не планирует выводить своих военных из Сирии, хотя при необходимости они могут быть выведены достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин.

«Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ не строит долгосрочных сооружений в пунктах базирования на Хмеймиме и в Тартусе. При этом президент обратил внимание, что не называл эти пункты базирования базами.

«Мы там не строим долгосрочных сооружений и при необходимости достаточно быстро, без всяких материальных потерь, можем вывести всех наших военнослужащих. Но пока они там нужны, они решают там важные задачи, в том числе для обеспечения безопасности России в этом регионе, для обеспечения наших интересов в экономической сфере», — добавил президент.

По его словам, на повестке дня в Сирии — урегулирование мирными средствами. «Крупномасштабные боевые действия, особенно с применением российских вооруженных сил, они прекратились, в них даже нет никакой необходимости», — отметил Путин. «Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мире, близком очень от нас, они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств», — подчеркнул он.

Путин отметил, что российская армия получила в Сирии уникальный боевой опыт, который не идет ни в какое сравнение с любыми учениями. И такой опыт нельзя получить в других условиях. Удалось испытать новейшие оружейные системы в бою. Стало ясно, как в условиях современного конфликта должна работать разведка, космические войска, авиация.

«Применение наших вооруженных сил в боевых условиях — это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования наших вооруженных сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением вооруженных сил в боевых условиях», — сказал Путин.

«Да, мы знаем, что применение вооруженных сил в боевых условиях связано и с потерями. Мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, которые к нам не вернулись с сирийской земли», — отметил он.

По его словам, российские военнослужащие в Сирии помогали бороться с международным терроризмом, несколько тысяч боевиков являлись выходцами из России и Средней Азии.

«Это была важная, благородная миссия, направленная на защиту интересов РФ и наших граждан. Напомню, что тысячи боевиков, выходцы из Российской Федерации, из стран Средней Азии, с которыми у нас нет контролируемых границ, скопились там, на территории Сирии», — сказал Путин.

«Лучше было “работать” с ними, условно говоря “работать”, и уничтожать их там, чем принимать их здесь с оружием в руках», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что благодаря действиям российских военных удалось стабилизировать и ситуацию в самой Сирии.

Автор

Олег Корин

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14 мая 04:19

Масштабная проверка. Почти в половине молочной продукции в России выявили нарушения

13 мая 22:38

Горящие гектары. Хабаровские машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар

13 мая 20:31

Необычное кружение. Астраханский смерч попал на видео

12 мая 19:47

Новый вид туризма. Реконструкция битвы за Кавказ собрала более 2 тысяч участников

11 мая 18:01

Федеральная субсидия. В Майкопе запустили 5 новых троллейбусов

11 мая 17:49

Дорогие сладости. Сотрудники ФНС ищут в интернете налогоплательщиков-нарушителей

07 мая 17:30

Майский указ. В России и за рубежом ветераны получат по 10 тысяч рублей к празднику

07 мая 17:23

«Времени на раскачку нет». В Кремле состоялась инаугурация президента

26 апреля 14:27

Замороженное внимание. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по выбору мяса для шашлыка

26 апреля 13:34

Прокурорский квест. После проверок в центре России закрылись десятки торговых комплексов

26 апреля 12:57

Готовность номер один. Крымский мост проходит последние проверки

25 апреля 17:57

Посадочные ремонты. МЧС создало авиационные группировки во всех городах ЧМ-2018

25 апреля 16:32

Миллионные штрафы. Соцсети и мессенджеры обновляются для нового закона о защите данных

24 апреля 11:36

Уровень с первого раза. ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

24 апреля 11:28

От паводков к огню. За четыре месяца лесные пожары уничтожили все живое на 447 тыс. гектаров земли

23 апреля 22:39

Профподготовка 2030. Президент поручил вывести цирк на самоокупаемость

23 апреля 13:46

Футбольное разрешение. С 1 июня ограничивается въезд автобусов в города

22 апреля 14:55

Домик для рыбака. В Астрахани прошел фестиваль воблы

21 апреля 22:09

Сроки экспертизы. Расследование трагедии в «Зимней вишне» займет несколько месяцев

20 апреля 06:00

Уходим в минус. В центре России объявлено штормовое предупреждение из-за циклона

19 апреля 12:14

Прекратить псевдорасчеты. В России создадут национальный стандарт типовых дорог

18 апреля 19:24

Средства вне инфляции. Реальные доходы россиян в 2018 году выросли на 0,9%

16 апреля 09:39

С учетом разногласий. Нацпарки России будут финансироваться за счет штрафов

16 апреля 09:31

По вине человека. В российских регионах ввели особый противопожарный режим

16 апреля 08:52

Вирусная обработка. Более 1,5 тыс. россиян обратились к врачам с укусами клещей

15 апреля 22:22

Разница в 13 раз. На Камчатке самые высокие цены на ЖКХ

15 апреля 14:56

Красивый титул. Корону "Мисс Россия-2018" получила жительница Чувашии

14 апреля 11:47

Рейтинг обогащения. Президент и чиновники правительства отчитались о доходах

13 апреля 06:53

Улыбка космонавта. Россияне отметили День космонавтики особыми акциями