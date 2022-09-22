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Политика > Власть

Запрещенные акции. Более 17% мужчин, попавших под реформу, могут не дожить до пенсии

27 июня, 10:38
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Эксперты Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» подсчитали, что в первом поколении россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 лет и 63 года, не дожить до пенсии рискуют 17,4% мужчин и 6,5% женщин. Из расчетов специалистов, подготовленных для РБК, следует, что для мужчин, которые будут выходить на пенсию в течение переходного периода, вероятность достигнуть пенсионного возраста составляет от 82 до 96%, для женщин — 93-99%.

Выводы были сделаны на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в средний вариант прогноза Росстата, пояснил РБК заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

По оценке экспертов, у потенциальных пенсионеров шансы дожить до пенсии будут снижаться от года к году. Так, среди мужчин 1959 года рождения вероятность достижения нового пенсионного возраста составляет 95,8% (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7% (62 года), в 1961 году — 88,9% (63 года), в 1962 году — 85,6% (64 года).

Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65 лет, будут люди 1963 года рождения. Вероятность дожития до пенсии для них составит 82,6%, то есть не доживут до пенсии 17,4% мужчин, пришли к выводу демографы. При действующем пенсионном возрасте шансы мужчин дожить до пенсии гораздо выше — для 1959-1963 годов рождения они составляют 92-98%.

Что касается женщин, то у них вероятность дожития до новых пенсионных возрастов выше, чем у мужчин. Для 1964 года она составляет 98,9%, для 1965-го — 97,8%, для 1966-го — 97%. Для женщин 1971 года, которые первыми выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит 93,5%.

О предложении правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Льготы на досрочные пенсии сохранятся у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, у женщин с пятью и более детьми, у инвалидов по зрению первой группы, у одного из родителей или опекунов инвалидов с детства, у пострадавших при аварии в Чернобыле и у других категорий, имеющих социальные льготы. Гражданам с большим стажем работы правительство предлагает предоставить возможность выйти на пенсию на два года раньше.

Как пояснили в правительстве, повысить пенсионный возраст было решено из-за демографической ситуации, так как доля работающих людей становится все меньше, а количество пенсионеров растет.

Повышение пенсионного возраста позволит увеличить население трудоспособного возраста более чем на 12 млн человек к 2036 году, подсчитали аналитики Moody's. Кроме того, реформа позволит направить освободившиеся средства на увеличение пенсий.

Однако идея правительства о повышении пенсионного возраста не понравилась россиянам. Накануне стало известно, что власти 30 регионов РФ согласовали акции протеста профсоюзов против реформы. В ближайшие две недели митинги и пикеты запланированы в более чем 70 городах. Всего в местные органы власти подано около 100 уведомлений от профсоюзов.

На 25 уведомлений власти дали отказ. Акции были запрещены, в частности, в Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Симферополе, Сыктывкаре, Уфе и Чите.

Автор

Олег Корин

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