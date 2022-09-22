Традиционный успех. Путин рассказал о гордости за проведение Чемпионата мира по футболу

Россия на чемпионате мира по футболу повторила успешный опыт проведения крупных международных спортивных мероприятий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в Кремле.

В субботу глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу в России стал «лучшим за всю историю», сообщает РИА Новости.

«Вы уже, наверное, видели оценки, которые дают специалисты, сами спортсмены. Надеюсь, нам удалось повторить успех проведения и организации крупных международных соревнований спортивных», — заявил Путин, напомнив об Олимпийских играх в Сочи.

Приветствуя главу МОК, Путин предложил ему поговорить о взаимодействии российского олимпийского комитета и МОК.

Владимир Путин считает, что Россия может гордиться организацией чемпионата мира по футболу.

«Мы можем гордиться тем, как мы организовали турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, и для всех любителей спорта во всем мире, и у нас получилось. Получилось во всех аспектах этого грандиозного события», — заявил Путин журналистам в кулуарах финала чемпионата мира ФИФА.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 4:2.