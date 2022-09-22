Дожить до пенсии. В России началась разработка программы активного долголетия

В России приступают к разработке концепции активного долголетия. Главными направлениями программы станут совершенствование медпомощи, содействие в занятости людям старших возрастов, обеспечение соцподдержки для тех, кто уже прекратил работать.

Какой будет эта программа, обсудили участники Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает «Российская газета». Определили три главных направления.

К 2024 году средняя продолжительность жизни в стране — такая задача поставлена перед правительством — должна увеличиться до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет.

«Продолжительность жизни в стране растет, и это меняет структуру населения, у нас увеличивается доля людей старшего поколения, — констатировала Голикова. — В прошлом году, по данным Росстата, доля граждан старше трудоспособного возраста составляла 25 процентов — 36,7 миллиона человек. А к 2025 году этот показатель может достичь 27,5 процента, то есть 40,3 миллиона».

Это ставит перед государством и обществом конкретные задачи: продление здоровой и активной жизни, когда люди старшего возраста остаются самодостаточными и не нуждаются в посторонней помощи и уходе.

«Такие задачи содержатся в новом национальном проекте “Демография”, на их решение в течение шести лет планируется направить из бюджета почти 3,6 триллиона рублей», — отметила она.

Активное долголетие становится ключевой целью и входящего в демографический блок федерального проекта «Старшее поколение». Как подчеркнула вице-премьер: «Нам предстоит создать общество для всех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких людях и оказание им необходимой помощи».

Основные направления работы уже понятны. Это совершенствование медпомощи и в принципе, и конкретно людям старшего возраста, для чего предстоит развивать гериатрию, создавать специализированные отделения и кабинеты в поликлиниках и больницах, готовить врачей.

Второй важнейший момент: содействие в занятости людям старших возрастов. Какие конкретно это будут меры — защита работников предпенсионного возраста от увольнения, программы переобучения и повышения квалификации, стимулирующие меры для работодателей создавать и сохранять рабочие места для зрелых сотрудников, проекты содействия самозанятости или что-то еще, — сейчас продумывают в министерстве труда и соцзащиты.

«Понятно, что на качество жизни людей прежде всего влияют их доходы, — отметила руководитель секции Совета “Старшее поколение” Мария Морозова. — Поэтому наши усилия должны быть направлены на сохранение материального положения пожилых людей. Уже есть примеры, когда сами работодатели проявляют социальную ответственность в отношении людей старшего возраста. Например, в одной компании существует просветительская программа для пожилых в офисах продаж».

Третье направление — обеспечение всесторонней социальной поддержки для тех, кто уже прекратил работать. Здесь предстоит привести к современным требованиям уже существующую социальную инфраструктуру, а также внедрять новые для России, но активно используемые в других странах методы поддержки пожилых и продления их здоровой жизни, отметила Голикова. А Морозова пояснила: «Доказана роль социального окружения в сохранении когнитивных функций человека. Социальные связи, общение замедляют старение мозга». Вот почему вместо «скамейки у подъезда» (впрочем, для российских городов это уже атавизм) в развитых странах у пожилых масса возможностей заниматься танцами, йогой, другими видами активности. Нам тоже предстоит все это развивать и совершенствовать.

Наконец, на последнем этапе жизни каждый человек должен получить необходимую ему заботу и поддержку. На заседании было заявлено, что в стране будет создана система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Она включает несколько вариантов ее предоставления: сбалансированная медицинская и социальная поддержка на дому, развитие полустационарной помощи (речь идет о дневных стационарах или, как их иногда называют, «дедсадах»). Предстоит также развивать патронажную службу и услуги сиделок.

Российские традиции отличаются от западных, говорили участники заседания, наши бабушки и дедушки чаще всего мечтают остаться в семье. Поэтому поддержка семейного ухода — это одна из важных частей этой социальной системы.

В этом году пилотные проекты по опробованию различных вариантов организации долгосрочного ухода начинаются в шести регионах: Рязанской, Волгоградской, Псковской, Тульской, Костромской, Новгородской областях. К 2024 году такая система будет налажена во всех регионах.