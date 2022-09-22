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Политика > Власть

«Воровство умов». Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школах

19 августа, 22:45
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что изучение английского и других иностранных языков в российских школах и вузах должно быть платным, поскольку оно облегчает «воровство умов».

Политик считает, что в западных странах и особенно в Америке выстроена очень выгодная система работы с талантливыми людьми, которая позволяет не только укреплять экономику, но и «обескровливать конкурентов», передает РИА Новости.

«Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу… Чтобы воровство лучших умов шло без проблем, всему миру навязали изучение английского языка в школах и вузах», — написал Жириновский в Facebook.

Он отметил, что к двадцати годам большинство образованных жителей планеты хорошо владеет английским языком, а значит, они полностью готовы к эмиграции на Запад, от чего выигрывают Америка и Европа, а Россия и страны Азии несут убытки и потери.

«Как бороться с этой системой? Все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами. Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского. Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?» — считает лидер ЛДПР.

Автор

Олег Корин

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