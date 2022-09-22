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Политика > Власть

Взяточные плюсы. Единая Россия предложила перечислять изъятые у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд

20 августа, 18:54
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Секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил перечислять конфискованные у коррупционеров миллиарды в Пенсионный фонд.

«Люди спрашивают на встречах, где миллиарды Захарченко, где миллиарды господина Слабикова, а где других коррупционеров?» — сказал Турчак на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций ЕР в понедельник.

«Наша партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлять напрямую в Пенсионный фонд», — заявил он.

«Единая Россия» в ближайшее время направит президенту Владимиру Путину свои предложения по пенсионной системе, в частности по сохранению для людей 55 — 60 лет всех существующих льгот и социальных выплат в переходный период ее совершенствования, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Выступая на совместном заседании генерального совета и совета руководителей фракций ЕР секретарь генсовета Андрей Турчак сообщил, что партия намерена обратиться к Путину с такой просьбой. Замглавы фракции ЕР в ставропольской краевой думе Валентина Муравьева озвучила одно из предложений, которое предполагает сохранить все существующие льготы и социальные выплаты для людей 55 — 60 лет в переходный период.

«Все предложения будут оформлены и в ближайшее время направлены президенту страны», — сказали в пресс-службе.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Автор

Олег Корин

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