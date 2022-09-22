Ожидание неожиданности. Владимир Путин может смягчить пенсионную реформу

Президент РФ Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы 28 августа, сообщает издание «Проект» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и Госдуме. В этот день у Путина запланированы поездки в Новосибирскую и Омскую области на на форум «Технопром-2018».

По словам источников издания, пока даже большинство чиновников не знают, что именно скажет президент: послабления должны стать неожиданностью для россиян. Один из наиболее обсуждаемых вариантов — снижение пенсионного возраста для женщин с 63 лет до 60 и особые условия для многодетных матерей.

Другие варианты смягчения реформы — увеличение переходного периода, в течение которого будет повышаться пенсионный возраст, или сохранение возраста получения льгот. При этом об отказе от реформы, на что надеялись россияне, речь не идет.

По словам источников, в Кремле хотят, чтобы хорошие новости озвучил именно глава государства, из-за чего участникам недавних слушаний в Госдуме не разрешили выступать с конкретными позитивными предложениями по изменению реформы.

А речь секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, предложившего снизить возрастной ценз для женщин и растянуть переходный период, не показали на федеральных каналах.

У пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова не нашлось комментариев по поводу публикации «Проекта».

«Мне нечего сказать. Если президент посчитает это необходимым, он это сделает. Но пока мне нечего сказать», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

О том, что Путин в конце августа подключится к разъяснению пенсионной реформы, ранее писали «Ведомости». По данным издания, до второго чтения законопроекта в Госдуме, которое запланировано на сентябрь, глава государства выступит даже не один раз. При этом отмечалось, что президент будет говорить не столько о самой реформе, сколько о том, что она даст.

Именно в таком формате на этой неделе прошли парламентско-общественные слушания в Госдуме. Хотя критика и звучала, большинство ключевых выступающих подчеркивали, что пенсионную реформу больше нельзя оттягивать, и альтернативы ей нет.

Пока Путин прямо высказался о пенсионной реформе только один раз: на следующий день после того, как Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

Президент выбрал для этого стадион в Калининграде, где проходили матчи чемпионата мира по футболу (а о повышении пенсионного возраста, напомним, было объявлено в день открытия ЧМ). Путин заявил, что ему не нравится никакой из вариантов реформы, связанный с повышением пенсионного возраста, но отметил, что стране без этого не обойтись.

Он также добавил, что власти готовы корректировать новую пенсионную систему в процессе ее внедрения. На фоне новостей о неизбежности повышения пенсионного возраста рейтинг президента и правительства упал.

Ранее некоторые комментаторы в блогах высказали предположение, что в итоге Путин «широким жестом» все-таки несколько смягчит реформу — к примеру, предложив повысить пенсионный возраст женщинам не на восемь лет, а на пять.