Гордость за профессию. Путин назвал работу шахтеров востребованной и важной

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с профессиональным праздником, подчеркнув, что шахтеров отличает выдержка и понимание важности их работы, следует из телеграммы, размещенной на сайте Кремля.

«Ваш нелёгкий труд требует от человека особых качеств. Высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы во все времена отличали представителей горняцкой профессии, помогали им достойно решать поставленные задачи, из поколения в поколение передавать традиции товарищества, взаимовыручки», — написал Путин.

Глава РФ выразил уверенность в том, что ответственный подход к работе, использование опыта своих предшественников, а также гордость за принадлежность к профессии и впредь позволят шахтерам добиваться значительных успехов, повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности и вносить серьёзный вклад в укрепление энергетического, индустриального потенциала страны, передает РИА Новости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником, отметив важность профессии для благополучия жизни населения во всех регионах России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

«Ваша отрасль – одна из стратегически важных в отечественной экономике. От вас зависят энергетическая безопасность России, ее статус крупного экспортера угля. И, конечно же, благополучная жизнь людей во всех регионах страны», — написал Медведев в телеграмме.

Премьер добавил, что профессия шахтера немыслима без колоссальной выдержки, самоотдачи, готовности поддержать товарища в любую минуту, а еще она всегда связана с риском.

«Именно поэтому и государство, и собственники шахт должны создавать условия для максимально безопасной добычи угля. Следить за тем, чтобы оплата такого тяжёлого труда оставалась достойной», — отметил он.

Также премьер указал на необходимость уделять большое внимание социальной поддержке шахтёров, содействовать в решении их жилищных проблем, помогать молодым семьям.

«И обязательно заботиться о ветеранах отрасли, которые оставили нам мощную производственную базу и свои глубокие знания», — добавил Медведев.