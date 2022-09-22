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Политика > Власть

Рожать или работать. Путин предложил изменения в пенсионную реформу

29 августа, 13:40
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Владимир Путин обратился к россиянам, рассказав о причинах и деталях изменений пенсионного законодательства, выступление главы государства продолжалось около 35 минут.

Президент подчеркнул, что главная задача изменений — обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы «на годы вперед».

При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения, передает РИА Новости.

Предложения президента

  • Повышение пенсионного возраста для женщин нужно уменьшить с 8 до 5 лет (с 63-х до 60). Кроме того, право досрочного выхода на пенсию получат многодетные матери.

«То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — заявил президент.

  • Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установят особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
  • Государство предусмотрит дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.

«Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста», — подчеркнул глава государства.

  • Для граждан предпенсионного возраста появится специальная программа по повышению квалификации. Она будет финансироваться из федерального бюджета.
  • Размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года, период выплаты составит один год.
  • Для коренных малочисленных народов Севера сохранятся действующие условия назначения пенсий.
  • Неработающие пенсионеры, живущие на селе, получат 25-процентную надбавку к пенсии (При условии не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве).
  • Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, снизится на три года. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.
  • До завершения реформы пенсионной системы сохранятся все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года (по налогам на недвижимость и землю).

Путин напомнил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста шла еще в советское время, однако этот вопрос «постоянно откладывался» и решения не принимались.

Президент отметил, что в 2020-х годах Россия столкнется с демографическими проблемами, обусловленными кризисом 1990-х годов.

«И сейчас именно это, крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е, входит в трудоспособный возраст. В связи с этим ещё больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему, ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе», — отметил глава государства.

По словам Путина, если проявить нерешительность сейчас, то в долгосрочной перспективе это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны.

«Мы должны развиваться. Должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров,» — добавил президент.

Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Проект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Планируется, что изменения будут поэтапными и начнутся в 2019 году. Госдума одобрила базовые положения законопроекта. Теперь до 24 сентября к документу будут собирать различные поправки. Затем документ пройдет второе и третье чтения и поступит в Совфед.

Законопроект, как отметили в кабмине, позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году на тысячу рублей. К 2024 же году выплата составит около двадцати тысяч рублей в месяц — это примерно на 35 процентов выше, чем в 2018 году.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Установлен он еще десятилетия назад. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается достаточно давно. Необходимость изменений вызвана выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Автор

Олег Корин

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