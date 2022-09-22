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Политика > Власть

Последствия паводка. Путин поручил проработать авиадоступность Амурской области

03 сентября, 19:06
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Президент обсудил ликвидацию последствий паводка с исполняющим обязанности губернатора Амурской области. Василий Орлов обратился к Владимиру Путину с двумя просьбами — речь шла о переселении из ветхого и аварийного жилья и региональной авиации.

«Василий Александрович, с паводком справились?» — сразу спросил глава государства.

«Нас в этом году стихия пощадила, — ответил собеседник. — Тем не менее нанесен определенный ущерб дорожному хозяйству, сельскому хозяйству. Пострадало 52 домовладения, большое количество приусадебных участков», сообщает «Российская газета».

«Мы были готовы к более серьезному развитию событий, — заметил он. — Очень хорошо отработало Министерство по чрезвычайным ситуациям, был развернут поисково-спасательный отряд регионального уровня. Были готовы к эвакуации людей. К счастью, этого не потребовалось».

«Порядка 500 миллионов — это ущерб дорожному хозяйству. Примерно 1,4 миллиарда сейчас, по предварительным данным, это ущерб сельскому хозяйству», — привел цифры докладчик.

«Мы с соответствующими министерствами, правительством Российской Федерации проводим работу по компенсационным мерам», — заверил он.

«По домовладениям и по приусадебным участкам мы справимся силами областного бюджета, — уверен Орлов. — Предусмотрены соответствующие резервные фонды, и мы начали выплату гражданам, тем, у кого пострадало жилье».

«Деньги до людей дошли?» — спросил Владимир Путин.

«Частично дошли, — ответил региональный лидер. — Там порядка 60 тысяч рублей. В том случае, если в дома поступила вода, 60 тысяч рублей мы выплачиваем: часть, 30 тысяч рублей, — это средства муниципальных бюджетов, 30 тысяч — это областной бюджет».

«Вы это проконтролируйте, проверьте, чтобы все это было исполнено», — указал президент. И поинтересовался: «У вас вода уже ушла?».

«Да, поэтому мы сейчас можем констатировать уже по факту, сколько было повреждено домовладений, — сказал докладчик. — В отношении сельского хозяйства, конечно, чуть позже надо еще посмотреть на результаты. Специальные комиссии созданы, актируют ущерб, который был нанесен стихией».

«Хорошо, — кивнул глава государства. — Какие вопросы у вас еще есть?».

«У нас очень остро стоят две проблемы в Амурской области», — заметил Орлов.

Первый вопрос связан с аварийным жильем.

«Достаточно большое количество людей не переселено до сих пор из ветхого и аварийного жилья. В том числе по вашему поручению с 2011 года мы вели работу по переселению граждан из ветхого жилья в зоне БАМа, — рассказал он. — Переселили примерно половину от потребности — 5 тысяч человек переселено, 95 тысяч квадратных метров, и еще 5 тысяч нам нужно переселить, это 109 тысяч квадратных метров».

«Силами областного бюджета, конечно, мы не справимся с этой задачей, — не скрывал врио главы региона. — Просил бы вас дать поручение правительству посмотреть, чем нам можно помочь по этому направлению».

«Вторая тема, которая очень для нас важна, — это авиационная доступность, — продолжил Орлов. — Очень дорогие авиабилеты. Из 171 субсидированного маршрута в Российской Федерации только один приходится на Амурскую область, это маршрут Тында — Хабаровск».

«Есть просьба поддержать еще несколько авиационных маршрутов, которые для нас очень важны, — обратился он. — Это маршруты в московском направлении: Благовещенск — Екатеринбург и Благовещенск — Новосибирск, а также региональные маршруты дальневосточные, это Благовещенск — Якутск, Благовещенск — Хабаровск, Благовещенск — Владивосток и Благовещенск — Южно-Сахалинск».

«Давайте поручим Минтрансу и правительству проработать. Думаю, что, конечно, такие удаленные населенные пункты нуждаются в поддержке, надо посмотреть поконкретнее», — заключил глава государства.

Автор

Олег Корин

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