Пилотируемые санкции. Госдума ужесточила наказания для авиадебоширов

Госдума приняла в первом чтении проект закона, ужесточающий штрафы за нарушение правил допуска к полетам воздушных судов, пилотирования в состоянии алкогольного опьянения, а также для авиадебоширов.

Законопроект, внесенный правительством РФ, ужесточает санкции по статье 11.5 «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов» КоАП РФ за пилотирование воздушного судна лицом, не имеющим права управления или находящимся в состоянии опьянения, передает ТАСС. Теперь за нарушение порядка допуска к полету, если эти действия создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью человека, предполагается административный штраф для граждан в размере от 20 до 30 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок от трех до шести месяцев, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. В настоящее время максимальные штрафные санкции составляют 80 тысяч рублей.

За управление самолетом в состоянии алкогольного опьянения, помимо лишения прав на срок до трех лет, предлагается также назначать штраф в размере 50 тысяч рублей. Пилотирование без прав повлечет ужесточение штрафных санкций почти в 20 раз — до 20-50 тысяч рублей против 2-2,5 тысяч в действующей редакции.

Кроме того, нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна будет наказываться штрафом в размере одной тысячи рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото- и видеоматериалы, или без таковой (сейчас предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей с конфискацией пленки).

Одновременно вносятся поправки в статью 20.1 КоАП РФ. Ими оговаривается, что мелкое хулиганство, «совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток».

В сопроводительных документах указывается, что проблема авиадебоширов в настоящий момент весьма актуальна. Только по статистике ПАО «Аэрофлот» с 2006 по 2016 год было зарегистрировано 3090 пассажиров, нарушивших правила поведения на борту воздушного судна вплоть до нападения и физического воздействия на бортпроводников. В связи с этим в 2017 году «Аэрофлот» добился разрешения ввести черные списки пассажиров.

В июле этого года полиция Московской области возбудила административное дело в отношении авиадебошира, который напал на дипломата из Польши. По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом. Поэтому он набросился с кулаками на потерпевшего, стоявшего ближе всех в очереди в санузел, и избил его. После посадки на борт самолета поднялись медики и полицейские, которые задержали хулигана. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Еще один авиадебошир из Сочи, напавший на бортпроводницу, получил один год лишения свободы условно. 39-летний уроженец города Сочи 8 октября 2017 года, будучи пассажиром рейса «Москва — Нью-Йорк» авиакомпании «Аэрофлот», в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес экипажа воздушного судна и пассажиров, на замечания не реагировал, спровоцировал драку с другим пассажиром и ударил в лицо стюардессу. Как сообщалось, дебоширом оказался глава проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев, летевший бизнес-классом.