Добровольное переселение. Путин подписал новую концепцию миграционной политики до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы». 17-страничный документ в среду, 31 октября, опубликован на сайте Кремля. Прежняя редакция концепции была утверждена президентом 8 июня 2012 году.

В указе говорится, что определять миграционную политику будет президент. Обе палаты парламента законодательно обеспечат ее реализацию, а правительству поручается координировать деятельность федеральных органов власти и ежегодно отчитываться перед главой государства о выполнении поставленных задач.

В концепции говорится, что миграционная политика «должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в РФ лиц, в том числе покинувших ее, которые способны включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества». Документ разработан с учетом целого ряда стратегий, включая Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Как пояснил глава государства в среду, выступая на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, новая концепция «направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», передает ТАСС.

«Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему, надо будет посмотреть, как она [концепция] работает на практике», — отметил президент, слова которого приводит «Интерфакс».

Как отметил Путин, будет продолжено совершенствование программы добровольного переселения соотечественников в Россию. «Отмечу, что за время действия программы, а ей в этом году исполнилось 12 лет, в 66 субъектов Федерации переехало около 800 тысяч человек. Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться на родину растет», — сказал он.

Президент пообещал и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать бюрократические процедуры, вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать «над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, улучшать условия для ведения бизнеса». В то же время он признал, что пока проблем в этой сфере еще очень много. Глава государства подчеркнул, что власти искренне заинтересованы в том, чтобы переселенцы «были успешны, благополучны и счастливы».

Газета «Коммерсант», комментируя новую концепцию, отмечает, что она отличается от целей, сформулированных в прежнем варианте. Тогда на первом месте значилось «обеспечение безопасности РФ, максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения страны», говорилось о «необходимости стабилизации и увеличения численности и содействия обеспечению потребности экономики в рабочей силе».

Отмечая, что основным источником восполнения населения России и обеспечения экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство, обнародованный в среду документ называет миграционную политику вспомогательным средством решения демографических проблем и связанных с ними экономических проблем.

Как говорится в концепции, совершенствование миграционного законодательства должно привести к снятию административных барьеров в этой сфере и «обусловленных ими издержек».

Для этого власти предлагают совершенствовать правовые и организационные механизмы, которые должны обеспечить добровольное переселение в Россию соотечественников и иностранцев, которые способны «успешно интегрироваться в российское общество.

Предполагается, что для упрощения переселения в страну соотечественников и въезда иностранцев будут облегчены оформление виз и процедура получения права на проживание в стране. Упростить планируется и процедуру приобретения российского гражданства.

Кроме того, по мнению властей, должны быть скорректированы условия добровольного переселения востребованных специалистов, в том числе научные работников, педагогов, врачей, инженеров, фермеров, предпринимателей, инвесторов, деятелей культуры и искусства.

В территориях приоритетного заселения предлагается концентрировать финансовые ресурсы, предназначенные для содействия переселению туда соотечественников на постоянное место жительства. Также планируется устранить «необоснованные административные барьеры и финансовые издержки», которые связаны с ввозом в Россию имущества.

Характер и направление миграционных потоков, их влияние на российское общество во многом определяются качеством жизни в РФ, доступностью для граждан различных услуг, состоянием правопорядка, уровнем занятости населения и благоустроенностью, указывается в концепции. По этой причине реализация концепции обуславливается необходимостью дальнейшего развития всех сфер жизни.