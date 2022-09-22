Не уголовное преступление. Глава Минздрава назвала врачебную ошибку добровольным заблуждением

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова считает, что ошибку врача нельзя трактовать как уголовное преступление, передает «Интерфакс».

«Врачебная ошибка — это добросовестное заблуждение врача, это не халатность, и это не какие-то злостные криминальные действия. Если мы посмотрим высказывания всех выдающихся врачей всех веков, и нашего века в том числе — нет таких врачей, которые бы не ошибались», — сказала министр в прямом эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

В Минздраве разработан законопроект о клинических рекомендациях, в ближайшее время этот акт должен быть внесен в Госдуму, напомнила Скворцова, отметив, что введение рекомендаций должно существенно уменьшить число «неосознанных искажений» при лечении болезни.

«Минздрав поддерживает нашу медицинскую армию. Мы с помощью этого законопроекта, нормативных актов постараемся минимизировать количество таких неясностей», — добавила Скворцова.

Вместе с тем, министр подчеркнула индивидуальность каждого пациента и каждой болезни, которая несет в себе риск ошибки даже при следовании рекомендациям — диагноз поставить сложно.

«Каждый больной индивидуален, как мир, как вселенная, и абсолютно стандартных признаков одного и того же заболевания — их не существует», — полагает глава Минздрава.

Кроме того, помочь в диагностике, по словам главы Минздрава, должна телемедицина, при использовании которой врач сможет получить помощь из ведущих клиник.