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Политика > Власть

Закон сохранения. Путин ограничил сплошную вырубку лесов

28 декабря, 13:01
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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов в России, и ограничение их сплошной вырубки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон подготовлен во исполнение поручения президента РФ и предусматривает комплексное регулирование правового статуса и режима защитных лесов и особо защитных участков лесов, а также вводит жесткие ограничения сплошных рубок леса, пояснял ранее председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Лесной кодекс дополняется статьей о проектировании лесничеств, при этом из него исключается понятие «лесопарк», передает РИА Новости. Существующие лесопарки в течение года после вступления закона в силу должны быть переоформлены в лесничества. Правоприменительная практика показала, что сохранение такой структурной единицы как лесопарки нецелесообразно и неэффективно, поскольку за годы использования данного понятия в законодательстве их было создано незначительное количество, отмечал Николаев.

Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса и которые могут привести к уменьшению их площади, законом запрещаются. При этом городские леса выделены в отдельную категорию защитных лесов, что позволит лучше учитывать особенности их использования, охраны, защиты и воспроизводства, считает глава думского комитета.

Закон запрещает сплошную рубку в государственных природных заповедниках на лесных участках, где исключено любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках таких заповедников возможно проведение выборочных рубок для обеспечения их функционирования и жизнедеятельности проживающих в них граждан. В лесах на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих территорий.

Проведение сплошных рубок в защитных лесах допускается при строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов, не связанных с лесной инфраструктурой и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Автор

Олег Корин

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